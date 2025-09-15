[포토] 국제 저격수 경연대회

1 / 8 이미지 확대 제2회 국방부장관배 국제 저격수 경연대회 육군이 지난 10일부터 15일까지 제2회 국방부장관배 국제 저격수 경연대회를 개최했다고 15일 밝혔다. 사진은 대회에 참가한 각국 저격수들이 보조화기(권총)을 이용한 사격을 실시하는 모습. 2025.9.15 육군 제공

국방부장관배 국제 저격수 경연대회 육군이 지난 10일부터 15일까지 제2회 국방부장관배 국제 저격수 경연대회를 개최했다고 15일 밝혔다. 사진은 대회에 참가한 태국군 저격수가 장거리 정밀사격을 실시하고 있는 모습. 2025.9.15 육군 제공

