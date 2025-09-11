구금 한국인 귀국 차질…미국서 전세기 못 떴다

외교부 “美 사정으로 출발 어려워”

출국 절차 등 기술적 문제 가능성

이미지 확대 애틀랜타로 떠난 전세기 미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 구금된 한국인들을 태울 대한항공 B747-8i 전세기가 10일 오전 인천국제공항 2터미널에서 이륙하고 있다. 이 전세기는 당초 애틀랜타에서 출발해 11일 오후 인천공항으로 복귀할 예정이었으나 외교부는 이날 미국 측 사정으로 복귀 일정이 늦춰졌다고 밝혔다.

미국 이민당국에 의해 구금된 한국인 300여명을 태우고 귀국하려던 전세기의 출국 일정이 갑자기 늦춰졌다. 정부는 미 당국과 계속 협의 중이라는 입장이지만 출국이 늦어지며 근로자의 구금 기간도 늘어날 것으로 보인다.외교부는 10일 오후 “미국 조지아주에 구금된 우리 국민들의 현지시간 10일 출발은 미측 사정으로 어렵게 됐다”며 “가급적 조속한 출발을 위해 미측과 협의를 유지하고 있다”고 밝혔다.당초 전세기는 한국시간 11일 오전 3시 30분(현지시간 10일 오후 2시 30분) 애틀랜타 공항을 출발할 예정이었다. 이 일정에 맞춰 한국인 근로자들을 태워 올 대한항공 전세기 KE2901편은 이날 오전 10시 21분쯤 인천국제공항을 떠났다.그러나 오후 3시 54분쯤 외교부는 전세기 출발이 지연된다며 ‘미측 사정’ 외에 구체적인 이유를 설명하지 않았다. 대통령실도 “전세기가 출발하지 못한다는 것은 확인했고 관련 내용이 이재명 대통령에게 보고됐다”고만 전했다.앞서 조지아주 서배너에 있는 현대자동차·LG에너지솔루션의 합작 배터리공장(HL-GA) 건설 현장에서 한국인 300여명을 비롯한 근로자들이 불법체류 단속으로 체포·구금됐다. 대부분이 자진 출국 형태로 돌아올 예정이지만 전원인지는 확인되지 않았다. 소수의 근로자는 잔류해 이민 재판 절차를 받는 방안도 고려하는 것으로 전해졌다.전세기에는 현지 공장에서 한국인들과 함께 구금된 일본·중국 등 외국 국적 근로자들도 탑승한다.조지아주 남부 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 애틀랜타 공항까지는 428㎞ 떨어져 차로 4시간 30분 정도 이동해야 하는 만큼 근로자들은 이른 아침 구금시설에서 석방돼 함께 버스를 탈 예정이었다.한미 양국이 근로자들에 대한 석방 및 자진 출국 방식에 사실상 합의하고 행정절차를 논의하고 있었다는 점에서 일부 기술적 문제가 발생했을 가능성이 제기된다. 전세기를 띄우는 절차나 근로자들을 구금시설에서 애틀랜타 공항까지 이동시키는 과정에 대해 이견이 있었을 수 있다는 관측도 나온다.김용범 대통령실 정책실장은 전날 “버스로 모시고 올 때 현지 법 집행기관이 고집하는 방식이 있다. 손에 뭘 어떻게 하고, 구금을 하는 등”이라며 “절대 그런 것을 하지 않는다는 것까지 하나하나 마지막 행정절차 협상에 최선을 다하고 있다”고 소개한 바 있다.관련 절차를 마무리 짓기 위해 급히 워싱턴DC로 향한 조현 외교부 장관은 당초 예정됐던 9일보다 하루를 넘겨 10일(현지시간) 오전 마코 루비오 미 국무장관과 면담했다. 조 장관은 루비오 장관과 만나 구금 사태 해결을 위한 최종 협의와 기업활동을 위한 비자 확대 필요성 등에 대해 논의했다.조 장관은 루비오 장관과의 면담을 앞두고 워싱턴DC 주재 한국 기업 대표들과 간담회를 갖고 이번 조지아주 단속 관련 비자 문제를 비롯한 건의사항도 들었다.기업인들은 한국인 전문인력 대상 별도 비자(E4) 쿼터 신설, 대미 투자 기업 고용인 비자(E2) 승인율 제고 등을 위해 정부가 더욱 노력해 달라고 요청했다. 특히 이번 단속에서도 문제가 된 단기 상용(B1) 비자에 대한 미국 정부의 명확한 가이드라인을 재확인해 현장에서 적용할 수 있도록 한미 양국 정부가 적극적으로 협의해 줄 것을 당부했다.정부는 구금된 근로자들을 자진 출국 형태로 귀국하도록 하며 향후 미국에 재입국할 경우 불이익이 없도록 하는 방안을 중점적으로 미측과 협의했다고 한다. 다만 개인마다 미국 체류 횟수나 경험 등 이력이 달라 모든 근로자가 앞으로도 자유롭게 미국을 드나들 수 있을지는 장담하기 어렵다는 전망이 나온다.대통령실 관계자는 이날 서울신문과의 통화에서 “불이익 없는 재입국 등 약속은 아직 (확정해) 말하기 어렵다”며 “일단 모두 귀국한 다음 외교부에서 상황을 정리할 것 같다”고 밝혔다.미국 이민국(USCIS) 등에 따르면 불법체류로 강제 추방이 되면 최소 5년간 재입국이 금지되고 강제 추방이 반복되는 경우 최소 20년간 미국에 다시 갈 수 없다. 자진 출국을 하면 추방 기록이 남지 않고 추방 금지 규정도 적용되지 않는다. 재입국에 대한 제한도 없다. 정부가 자진 출국 방식으로 300여명을 데려오기로 한 것도 이러한 점 때문이다.그러나 300여명 가운데 과거에도 비자 관련 문제가 있었거나 체류 기간 다른 문제가 있었던 사람들의 경우 향후 미국 입국이 어려울 수 있다. 미국 정부의 입국·비자 관련 조치도 갈수록 까다로워지고 있다.한편 오는 13~14일 크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관이 한국을 찾아 한미 관계 현안을 논의할 것으로 알려졌다. 랜도 부장관은 박윤주 외교부 1차관과 만나고 조 장관도 예방할 계획이다. 양측은 동맹 현대화와 북한 문제 등을 논의하고, 특히 이번 구금 사태로 인한 한국인 비자 문제 등에 대해서도 거론할 것으로 보인다.백악관은 이날 조지아주 한국인 근로자 구금 사태와 관련해 담당 부처들이 공동으로 외국 기업 근로자 비자 문제 해결을 위해 대응하고 있다고 밝혔다.캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 브리핑에서 “(도널드 트럼프) 대통령이 지난 일요일(7일) 외국 기업의 미국 투자에 대해 매우 감사하다는 성명을 발표했다”며 “대통령은 이들 기업이 고도로 숙련되고 훈련된 근로자들을 (미국으로) 함께 데려오기를 원한다는 것을 이해하고 있다”고 밝혔다.이어 “특히 그들이 반도체 같은 매우 특수한 제품이나 조지아주에서처럼 배터리 등을 만들 때는 더욱 그렇다. 그래서 트럼프 대통령이 매우 미묘하면서도 책임 있는 입장을 취한 것”이라며 “국토안보부와 상무부가 이 문제에 함께 대응하고 있다”고 덧붙였다.국토안보부는 출입국과 이민 정책을 총괄하고 있고, 상무부는 외국 기업의 투자 유치를 맡는 부처다. 트럼프 대통령의 지침에 따라 미국 투자 기업 소속 근로자들의 체류 자격 문제를 해결할 방안을 모색하고 있다는 뜻으로 풀이된다.이에 따라 한국 등에 특별비자를 할당하거나 비자 발급 절차를 간소화하는 방안 등을 내놓을지 주목된다. 레빗 대변인은 “대통령은 외국 기업이 미국인 근로자를 고용하고, 외국 근로자들이 미국인 근로자와 함께 일하며 서로 훈련하고 가르치기를 기대한다”고 강조했다.앞서 트럼프 대통령은 지난 7일 트루스소셜을 통해 “우리는 대미 투자 기업이 그들의 인재를 데려오는 일을 신속하고 합법적으로 할 수 있도록 만들겠다”면서도 “그 대가로 미국 근로자들을 고용하고 교육해 달라”고 요구했다.서울 허백윤·김주환 기자·워싱턴 임주형 특파원