구금 한국인 태울 전세기, 미국서 못 떴다

외교부 “美 사정으로 지연 통보”

출국 연기에 구금 기간 길어져

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 워싱턴DC의 고급 식당 ‘조스’에 입장하기 전 취재진 질문에 답하고 있다. 측근들과 함께 만찬을 즐긴 트럼프는 “몇 달 전만 해도 외식을 상상할 수 없었지만 지금은 안전하다”고 말했다. 트럼프 대통령은 지난달 워싱턴DC의 치안 문제를 공론화하며 주방위군 2000여명을 시내에 배치해 ‘범죄와의 전쟁’을 선포한 바 있다.

워싱턴DC AFP 연합뉴스

이미지 확대 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작 공장 건설 현장에서 체포·구금된 우리 국민 300여명을 태울 대한항공 B747-8i 전세기가 10일 오전 인천국제공항에서 이륙하고 있다. 2025.9.10 공항사진기자단

2025-09-11 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 이민당국에 의해 구금된 한국인 300여명을 태우고 귀국하려던 전세기의 출국 일정이 갑자기 늦춰졌다. 정부는 미 당국과 계속 협의 중이라는 입장이지만 출국이 늦어지며 근로자의 구금 기간도 늘어날 것으로 보인다.외교부는 10일 오후 “조지아주에 구금된 우리 국민들의 현지시간 10일 출발은 미측 사정으로 어렵게 됐다”며 “가급적 조속한 출발을 위해 미측과 협의를 유지하고 있다”고 밝혔다.당초 전세기는 한국시간 11일 오전 3시 30분(현지시간 10일 오후 2시 30분) 애틀랜타 공항을 출발할 예정이었다. 한국인 근로자들을 태워 올 대한항공 전세기 KE2901편은 이날 오전 10시 21분쯤 인천국제공항을 떠났다.그러나 오후 3시 54분쯤 외교부는 전세기 출발이 지연된다고 발표했고 ‘미측 사정’ 외에 구체적인 이유를 설명하지 않았다. 대통령실도 “전세기가 출발하지 못한다는 것은 확인했고 관련 내용이 이재명 대통령에게 보고됐다”고만 전했다.앞서 미국 조지아주 서배너에 있는 현대자동차·LG에너지솔루션의 합작 배터리공장(HL-GA) 건설 현장에서 한국인 300여명을 비롯한 근로자들이 불법체류 단속으로 체포·구금됐다. 대부분이 자진 출국 형태로 돌아올 예정이지만 전원인지는 확인되지 않았다. 소수의 근로자들은 잔류해서 이민 재판 절차를 받는 방안도 고려하는 것으로 전해졌다. 전세기에는 현지 공장에서 한국인들과 함께 구금된 일본·중국 등 외국 국적 근로자들도 함께 탑승한다.조지아주 남부 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 애틀랜타 공항까지는 428㎞ 떨어져 차로 4시간 30분 정도 이동해야 한다.구금 사태 관련 행정 절차를 마무리 짓기 위해 급히 워싱턴DC로 향한 조현 외교부 장관은 당초 예정됐던 9일보다 하루를 넘겨 10일 마코 루비오 미 국무장관과 면담했다. 조 장관은 루비오 장관과 만나 구금 사태 해결을 위한 최종 협의와 기업활동을 위한 비자 확대 필요성 등에 대해 논의했다.조 장관은 루비오 장관과의 면담을 앞두고 워싱턴DC 주재 한국 기업 대표들과 간담회를 갖고 이번 조지아주 단속 관련 비자 문제를 비롯한 건의사항도 들었다.기업인들은 한국인 전문인력 대상 별도 비자(E4) 쿼터 신설, 대미 투자 기업 고용인 비자(E2) 승인율 제고 등을 위해 정부가 더욱 노력해 달라고 요청했다. 특히 이번 단속에서도 문제가 된 단기 상용(B1) 비자에 대한 미국 정부의 명확한 가이드라인을 재확인해 현장에서 적용할 수 있도록 한미 양국 정부가 적극적으로 협의해 줄 것을 당부했다.조 장관은 기업에서 제기한 내용을 이미 미측에 전달했고 앞으로 대미 투자 기업들이 원활하게 활동할 수 있도록 적극 노력하겠다고 강조했다.정부는 구금된 근로자들을 자진 출국 형태로 귀국하도록 하며 향후 미국에 재입국할 경우 불이익이 없도록 하는 방안을 중점적으로 미측과 협의했다고 한다. 다만 개인마다 과거 미국 체류 관련 이력이 다른 만큼 모든 근로자들이 앞으로도 자유롭게 미국을 드나들 수 있을지는 장담할 수 없다는 관측이 나온다.대통령실 관계자는 이날 서울신문과의 통화에서 이번에 구금된 한국인들이 미국 재입국 시 불이익을 받을 가능성에 대해 “불이익 없는 재입국 등 약속은 아직 (확정해서) 말하기 어렵다”며 “일단 모두 귀국한 다음 외교부에서 상황을 정리할 것 같다”고 밝혔다.미국 이민국(USCIS) 등에 따르면 불법체류로 강제 추방이 되면 최소 5년간 재입국이 금지되고 강제 추방이 반복되는 경우 최소 20년간 미국에 다시 갈 수 없다. 금지 기간 이후에도 추방 후 미국 입국 재신청에 대한 허가(I-212)를 이민국에서 받아야 한다.그러나 자진 출국을 하면 추방 기록이 남지 않고 추방 금지 규정도 적용되지 않는다. 향후 재입국에 대한 제한도 없다. 정부가 자진 출국 방식으로 300여명을 데려오기로 한 것도 이러한 점 때문이다.다만 300여명 가운데 미국 체류 횟수나 경험 등 이력이 모두 제각각이라 모든 근로자들이 언제든 미국을 다시 갈 수 있다고 장담하긴 어렵다. 과거에도 비자 관련 문제가 있었거나 체류 기간 다른 문제가 있었던 경우 등 상황이 모두 다르기 때문이다. 이스타(ESTA·전자여행허가제) 승인도 쉽지 않을 것이란 얘기가 나올 만큼 미국 정부의 입국·비자 관련 조치가 갈수록 까다로워질 가능성이 높다.한편 오는 13~14일 크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관이 한국을 찾아 한미 관계 현안을 논의할 것으로 알려졌다. 랜도 부장관은 박윤주 외교부 1차관과 만나고 조 장관도 예방할 계획이다. 양측은 동맹 현대화와 북한 문제 등에 대해 논의하고, 특히 이번 구금 사태로 인한 한국인 비자 문제 등에 대해서도 거론할 것으로 보인다.허백윤·김주환 기자