‘美구금’ 한국인 300명 전세기로 데려온다

조지아 공장 구금 사태 사흘 만에

강훈식 “美와 석방 교섭 마무리”

행정절차만 남아, 전세기 곧 투입

이미지 확대 지난 4일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹과 LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설 현장에서 미 이민세관단속국(ICE) 요원이 단속 대상 근로자를 버스를 향해 일렬로 서게 한 뒤 몸수색을 하고 있다. 이 모습은 ICE 홈페이지를 통해 공개됐다.

ICE 홈페이지 캡처

2025-09-08 1면

미국 이민당국이 조지아주 서배너의 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장을 급습해 300여명의 한국 기업인을 불법 체류 혐의로 사흘째 구금한 가운데 대통령실이 7일 “구금된 근로자의 석방 교섭이 마무리됐다”고 밝혔다.강훈식 대통령비서실장은 이날 서울 삼청동 총리 공관에서 열린 고위 당정협의회 모두발언에서 “관련 부처와 경제단체, 기업의 신속한 대응 결과 구금된 근로자의 석방 교섭이 마무리됐다”고 밝혔다. 강 실장은 “다만 아직 행정적 절차가 남아 있다”며 “절차가 마무리되는 대로 전세기가 우리 국민 여러분을 모시러 출발할 것”이라고 전했다.이번 사태와 관련해 미국 언론들은 도널드 트럼프 행정부가 추구하는 두 가지 정책 목표인 ‘미국 내 투자 촉진’과 ‘이민자 단속·추방’이 이해충돌 양상을 보이고 있다고 지적했다. 관세를 무기 삼아 미국에 거액의 투자를 압박하면서 필요한 인력 파견에는 강화된 잣대를 들이대 배척하고 있다는 비판이다.뉴욕타임스(NYT)는 6일(현지시간) “트럼프 행정부가 미국 제조업 재건을 추진하면서 동시에 공격적인 이민 단속을 벌이는 등 두 정책이 충돌했다”며 “이민당국의 단속 작전이 이뤄진 공장 건설 현장은 ‘한국의 막대한 투자’로 지어지고 있는 곳”이라고 지적했다. 미국상공회의소 아시아 담당 부회장을 지낸 태미 오버비 올브라이트스톤브리지 선임고문은 “트럼프 행정부는 혼란스러운 메시지를 보내고 있다. 아시아 기업들의 (미국 투자·사업 의지에) 냉각 효과를 일으켰다”고 말했다.﻿워싱턴포스트(WP)도 “한미 관계가 현재도 진행 중인 관세 협상으로 민감한 국면에 놓였다”면서 한국이 상호관세 인하 대가로 미국에 3500억 달러(약 486조원) 규모의 투자 계획을 밝힌 것을 강조했다. WP는 “현대와 LG 같은 한국의 주요 대기업들은 이런 투자 추진에 큰 역할을 할 것”이라며 “그러나 이번 단속은 한국 기업과 정부 당국자들에게 미국 내 사업 운영의 정치적 현실에 대한 우려를 불러일으킨다”고 진단했다. 월스트리트저널(WSJ)도 “트럼프 대통령의 요구를 충족하기 위해 대규모 투자를 진행하는 해외 기업들에 새로운 리스크를 안겨 줬다”고 보도했다.이재명 대통령은 이번 사태와 관련, “주미대사관과 주애틀랜타총영사관을 중심으로 사안의 신속한 해결을 위해 총력 대응하라”고 지시했다. 조현 외교부 장관은 주중 방미를 위해 미국 측과 조율 중인 것으로 알려졌다. 박윤주 외교부 1차관은 전날 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관과의 통화에서 이번 사태에 대한 유감을 표명했다.기업들도 본격적인 대응에 나섰다. LG에너지솔루션은 김기수 최고인사책임자(CHO)가 이날 출국했다. 김 CHO는 “지금은 구금된 분들의 ‘조속한 석방’이 최우선”이라며 “정부에서도 총력으로 대응해 주시는 만큼 신속하고 안전한 복귀를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.이번에 구금된 총 300여명의 인원 중 LG에너지솔루션 직원은 총 47명으로 한국인이 46명, 인도네시아 국적 직원은 1명이다. 이 외에 HL-GA 배터리회사 관련 설비 협력사 인원 250여명이 구금됐다. 현대차그룹은 구금 인원 중 자사 직원들과 협력사 직원들이 포함되지 않았다고 밝혔다.이들은 대부분 ‘단기 상용(B1) 비자’나 비자가 아닌 ‘이스타’(ESTA·전자여행허가제)를 보유한 것으로 파악됐다. B1 비자는 미국에서 비즈니스 회의나 계약, 세미나 방문, 관리 감독 업무를 할 때 최대 6개월간 체류를 허가하는 방문 비자다. LG에너지솔루션의 ‘늦장’ 대응도 도마에 올랐다. 사건이 발생한 지 사흘이 지나서야 CHO가 출국한 데다 여전히 구금된 협력사 직원들이 몇 명인지 정확한 인원도 파악하지 못하고 있기 때문이다. 현대차는 지난 6일 미국 출장 대상자에게 가능한 한 출장을 보류할 것을 권고했다.워싱턴 임주형 특파원·서울 김진아·손지연·하종훈 기자