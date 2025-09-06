[포토] ‘북한TV 등장’ 우원식 국회의장

1 / 2 이미지 확대 북한 TV에 등장한 우원식 국회의장 북한 조선중앙TV는 6일 김정은 국무위원장의 지난 2~4일 중국 방문을 담은 기록영화를 방영했다. TV는 각국 정상급 인사들이 전승절 연회에 참석하기 위해 이동하는 장면을 보여주면서 우원식 국회의장(빨간 동그라미)이 등장하는 장면을 편집하지 않고 그대로 내보냈다. 2025.9.6 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 북한 TV에 등장한 우원식 국회의장북한 조선중앙TV는 6일 김정은 국무위원장의 지난 2~4일 중국 방문을 담은 기록영화를 방영했다. TV는 각국 정상급 인사들이 톈안먼 망루에 올라 이동하는 장면을 보여주면서 우원식 국회의장(빨간 동그라미)이 등장하는 장면을 편집하지 않고 그대로 내보냈다. [조선중앙TV 화면] 2025.9.6 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한 조선중앙TV는 6일 김정은 국무위원장의 지난 2~4일 중국 방문을 담은 기록영화를 방영했다.TV는 각국 정상급 인사들이 전승절 연회에 참석하기 위해 이동하는 장면을 보여주면서 우원식 국회의장(빨간 동그라미)이 등장하는 장면을 편집하지 않고 그대로 내보냈다.온라인뉴스팀