외교1차관, 美국무부에 “한국인 체포 공개 유감…구금 해결 협조 당부”

박윤주 차관, 앨리슨 후커 차관과 전화 통화

“정상회담으로 신뢰 모멘텀…사건 발생 유감”

후커 “국무부도 사안 주시…긴밀 소통 중”

이미지 확대 긴급 대책회의 연 외교부 조현 외교부 장관이 6일 정부서울청사에서 열린 재외국민보호대책본부-공관 합동대책회의에서 발언을 하고 있다.

이날 회의에서는 미국 당국이 우리 기업의 현지공장 건설현장에서 불법체류 단속을 벌여 한국인 등 475명을 체포한 사건과 관련 내용을 다루었다. 2025.9.6 연합뉴스

양국이 새 정부 출범 후 첫 정상회담을 통해 정상 간 신뢰관계와 협력의 모멘텀을 유지해나가야 하는 중차대한 시기에 이번 사태가 발생했고 특히 우리 국민의 체포 장면이 공개된 데 대해 유감”이라고 지적했다. 이어 “미국의 법 집행 과정에서 우리 대미 투자 기업의 경제활동과 우리 국민의 권익이 부당하게 침해되어선 안 된다”고 강조했다.

·공관 합동 상황점검회의를 열어 구금된 국민들에 대한 상황을 점검하고 영사조력 방안 등 대책을 논의했다.

미국 이민당국에 의해 한국인 300여명에 체포·구금된 것과 관련, 외교부는 미 국무부에 신속한 해결을 위한 협조를 당부했다.박윤주 외교부 1차관은 6일 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관의 요청으로 가진 전화 통화에서 미 당국에 의해 한국인 300여명의 체포된 데 대해 유감을 표하고 국무부의 각별한 협조를 요청했다고 외교부가 밝혔다.박 차관은 “박 차관은 이 사건의 공정하고 신속한 해결을 위해 국무부 차원에서도 적극 나서줄 것을 거듭 당부했다.후커 정무차관도 “국무부로서도 이 사안을 예의주시하고 있다다며 ”유관부처와 긴밀히 소통 중이고 한국의 대미 투자 활동과 관련해 발생한 점도 주목하고 있다”고 말했다고 외교부는 전했다. 양측은 수시로 긴밀하게 협의하기로 했다.박 차관과 후커 정무차관은 이날 통화에서 지난달 25일 열린 한미 정상회담 후속 조치와 양국 고위급 외교 일정을 포함한 주요 국제 문제에 대해 협의했다.앞서 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI) 등은 지난 4일(현지시간) 미 조지아주 서배나에 있는 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 불법체류자 단속을 벌여 475명을 체포했다. 이 가운데 300여명이 한국인으로 파악된다.외교부는 이날 오후 조현 외교부 장관 주재로 박 차관과 김진아 2차관, 주미대사관 및 주애틀랜타총영사관 관계자 등 담당 당국자들이 참석한 가운데 재외국민보호대책본부 본부조현 외교부 장관은 회의를 주재하며 “막중한 책임감을 느낀다”며 “필요시 직접 워싱턴에 가 협의를 하겠다”고도 밝혔다.허백윤 기자