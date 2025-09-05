“김정은 위원장님, 저 박지원입니다”…“두 번 불렀지만 뒤도 안 돌아봤다”

“우원식 의장과 악수하고 인사, 큰 의미”

이미지 확대 우원식 국회의장과 김정은 국무위원장 중국 정부의 공식 초청으로 제80주년 중국 전승절 열병식 및 환영 리셉션 오찬에 참석한 우원식 국회의장이 3일 베이징 톈안먼 망루(성루)에서 열병식을 참관하기 전 대기실에서 북한 김정은 국무위원장과 수인사를 나눴다고 국회의장실이 전했다. 사진은 이날 리셉션 장소로 추정되는 곳에서의 우원식 국회의장과 김정은 국무위원장의 모습. 2025.9.3 연합뉴스TV 제공·연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 3일 중국 베이징에서 열린 중국 제80주년 전승절 기념식에 참석한 박지원 더불어민주당 의원이 만찬장에서 김정은 북한 국무위원장과 만난 상황에 대해 설명했다.박 의원은 5일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 김 위원장 등 북측 고위 인사로부터 호의적인 반응이 오지 않았다는 일각의 전언에 대해 “그렇지 않다”면서 우원식 국회의장과 자신 등이 김 위원장 등과 마주친 사실을 설명했다.박 의원은 중국 베이징 인민대회당에서 열린 기념 만찬 행사에서 “내가 김 위원장과 3보, 4보 떨어진 자리에 있었다”면서 “‘김정은 위원장님, 저 박지원입니다’ 이렇게 두 번 이야기했다”고 전했다.이어 “김 위원장이 (내 말을) 들었을 것”이라면서도 “북측 경호원들이 막고 있어서 뒤도 안 돌아봤다”고 돌이켰다.또 최선희 외무상을 봤지만 그 역시 외면했다고 박 의원은 덧붙였다.박 의원은 그러면서도 “2000년 6·15 남북 정상회담 때보다 훨씬 분위기가 좋았다”고 평가했다.박 의원은 “우 의장이 김 위원장과 악수하고 한 마디 전달한 것이 의미가 있다”면서 “대화를 하고 싶다는 것을 직접 전달했다는 점에서 의미가 있다”고 설명했다.이어 “이재명 대통령이 남북 대화를 강조했는데, 우 의장이 이를 전달했다”면서 “남북 대화를 하자는 메시지가 강하게 전달됐고 북한에서 인상적으로 받아들였을 것”이라고 부연했다.그러면서 “이번 중국 방문은 북미 대화나 남북 대화에 긍정적 효과를 가져올 수 있고, 특히 우 의장이 김 위원장에게 우리의 대화 의사를 표시했기 때문에 성공적이라고 본다”고 강조했다.앞서 우 의장은 지난 3일 중국 제80주년 전승절 기념행사에서 톈안먼(천안문) 망루에 오르기 전 대기장소에서 김 위원장과 악수하며 “반갑습니다. 7년 만에 다시 봅니다”라고 말을 건넸고 김 위원장이 “네. 반갑습니다”라고 짧게 답한 것으로 알려졌다.김소라 기자