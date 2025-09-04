우원식 “7년 만에 봅니다” 김정은과 ‘짧은 악수’… 푸틴은 “金에게 전할 말 있나”

북중러 정상과 마주친 국회의장

이미지 확대 우 의장, 리셉션서 푸틴과 악수 우원식(왼쪽) 국회의장이 3일 중국 베이징에서 열린 전승절 리셉션에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 악수하며 대화하고 있다.

국회의장실 제공

2025-09-04 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

우원식 국회의장은 3일 중국 전승절 80주년 행사에서 김정은 북한 국무위원장과 조우해 악수를 나눴다.의장실에 따르면 중국 정부의 공식 초청으로 열병식 및 환영 리셉션 오찬에 참석한 우 의장은 열병식 참관 전 김 위원장과 만나 수인사를 했다.우 의장은 이 자리에서 김 위원장에게 “(2018년 이후) 7년 만에 다시 봅니다”라며 말을 건넸다고 행사장에 동행한 참석자들이 전했다. 이에 김 위원장은 “네”라고 답했으나 그 외 다른 반응은 보이지 않은 것으로 알려졌다. 우 의장은 더불어민주당 원내대표 때인 2018년 남북 정상회담 당시 환영 만찬 행사에서 김 위원장과 만난 적이 있다.국가 의전 서열 2위인 우 의장이 김 위원장과 직접 대면했지만 남북 관계에 변화를 끼칠 만한 대화는 오가지 않은 것으로 보인다.톈안먼 망루에서도 우 의장의 자리는 김 위원장과 상당히 떨어져 있었다. 서로 동선이 겹치지 않게 하려는 중국 측 계산이 반영된 것으로 보이는 대목이다. 이번 방중에 동행한 박지원 민주당 의원은 페이스북에 “우리 대표단은 귀빈 좌석에, 북한 대표단 최선희 외무상과 김성남 국제부장 등 7~8명은 열 자리 앞의 왼편으로 앉았다”고 전했다.한편 우 의장은 시진핑 중국 국가주석에게 다음달 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 당부한 것으로 파악됐다.우 의장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나 러시아에서 활동하는 130개 한국 기업에 관심을 가져 줄 것을 요청했다. 우 의장은 푸틴 대통령이 ‘북러 정상회담 기회에 김 위원장에게 어떤 메시지를 전해 주면 좋겠는지’를 묻자 “남북이 평화와 번영의 시대를 열어 나가기를 희망한다”고 했다.대통령실은 상황을 예의 주시하고 있다. 강유정 대변인은 브리핑에서 “(북중러 밀착과 관련해) 특별한 평가는 없다”면서도 “국경을 맞대고 있는 주요 국가들을 늘 면밀하게, 그리고 한반도를 비롯한 국제 정세의 복잡다단한 과정에서 당연히 예의 주시하고 있으며 면밀하게 살펴보고 있다”고 했다.김헌주·김진아 기자