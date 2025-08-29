“한미 관계 개선은 긍정적”… 무역 협상 합의 빠져 한계

美CSIS 전문가 세미나

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담이 양국 관계를 개선하는 데 기여했으나 무역 협상 등에서 실질적인 합의는 미미한 수준이었다고 미국 전문가들이 평가했다. 빈센트 브룩스 전 주한미군사령관은 북한이 오는 10~11월쯤 대화에 나설 것이라고 전망했다.브룩스 전 사령관은 27일(현지시간) 워싱턴DC의 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)가 화상으로 진행한 간담회에서 “북한이 10월이나 11월 또는 연말 유엔 총회 즈음 대화의 문을 열 것”이라고 내다봤다. 그는 “북한이 지금은 대화를 할 상황이 아니다. 이전 한국 정부에서 나쁜 감정을 느꼈고, 앞으로 나아가기 위해서는 누군가를 압박해야 하는 시점”이라며 “북한은 주변 환경이 어떻게 조성되는지 평가하고 그 시점에 움직일 것”이라고 전망했다. 윤석열 정부와 험악한 시기를 보낸 북한이 이재명 정부에도 날 선 비판을 가하고 있지만, 시간이 지나면 해빙될 것이란 분석이다.브룩스 전 사령관은 또 “북한에 영향력을 미치는 국가는 미국과 한국, 일본, 중국, 러시아 등 5개국인데 북한은 이들 모두에게 독립적인 자세를 취하고 싶어 한다”며 “그들이 미국과의 올바른 관계를 통해 믿음을 갖게 하는 게 (대화를 할 수 있는) 유일한 방법이라고 생각한다”고 강조했다.빅터 차 CSIS 한국 석좌는 “이 대통령이 정상회담에서 사용한 ‘언어’가 미국 입장에서 매우 긍정적이었을 것”이라고 진단했다. 이 대통령이 ‘한국은 미국의 핵심 파트너’라고 강조했고, 중국과 지리적 인접성 때문에 관계를 맺어야 하지만 공급망과 안보 분야에서는 미국과 협력할 것이라는 걸 분명히 밝혔다는 것이다. 이 대통령은 방미 기간 “안미경중’(안보는 미국·경제는 중국) 노선을 이제는 취할 수 없다”고 밝힌 바 있다.필립 럭 CSIS 경제프로그램국장은 “이 대통령이 관세 문제에서 너무 많은 걸 양보하는 것처럼 비치지 않으려 하면서도 트럼프 대통령이 원한 투자·협력을 제공할 수 있다는 것을 보여 주려 했다”며 “트럼프 대통령은 관세 정책을 확고히 지키려 했지만, 일부 대규모 투자 약속 시기와 구조에 대해선 유연성을 보여 줬다”고 말했다. ﻿다만 이번 정상회담이 공동 성명 같은 공식 문서를 도출하지 못했고 무역 협정도 세부 쟁점에서 실질적 합의에 이르지 못하는 등 한계를 보였다는 지적도 나왔다. 차 석좌는 “공동 성명도, 공동 발표문도, 팩트시트(백악관의 설명 자료)도 없었다”며 “무역과 투자 분야에서 실질적 어려움이 발생했기 때문일 것”이라고 추측했다.워싱턴 임주형 특파원