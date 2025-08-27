트럼프가 탐낸 ‘서명용 펜’ 즉석 선물

트럼프, 李대통령 펜 보며 “나이스”

직접 사인한 ‘마가 모자’ 등 답례도

이미지 확대 25일(현지시간) 열린 ﻿한미 정상회담을 기념해 양국 정상이 서로에게 건넨 선물. 이재명 대통령은 ① 서명용 펜과 ② 금속 거북선을 전달했고 도널드 트럼프 미국 대통령은 ③ 백악관 기념 메달, 본인 사인을 담은 ‘마가’(﻿미국을 다시 위대하게) 모자와 오찬 메뉴판을 선물했다.

한미 정상회담을 기념해 이재명 대통령은 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령에게 미리 제작한 골프채, 거북선 모형, 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 카우보이 모자를 선물했다. 골프채는 국내 업체가 트럼프 대통령의 체형을 고려해 맞춤 제작한 퍼터로 트럼프 대통령의 이름이 새겨져 있다. 한미 조선 협력 마스가(MASGA)를 상징하는 거북선은 가로 30㎝·세로 25㎝ 크기로 기계 조립 명장인 HD현대중공업 오정철 기장이 제작했다.이 대통령은 즉석에서 서명용 펜을 트럼프 대통령에게 선물하기도 했다. 트럼프 대통령이 이 대통령의 펜을 보고 “좋다(nice)”를 연발하다가 “도로 가져가실 거냐. 나는 그 펜이 좋다. 두께가 매우 아름답다. 어디서 만든 것이냐”라고 관심을 표하자 이 대통령이 “영광”이라면서 건넨 것이다. 제작사는 확인되지 않았지만 이 사실이 알려지자 모나미의 주가가 이날 20% 넘게 상승하기도 했다.트럼프 대통령은 자신의 피습 사진이 실린 사진첩을 이 대통령에게 선물했다. 또 회담 참석자들을 ‘기프트 룸’으로 안내해 선물을 고르도록 했고 마가 모자와 골프공, 셔츠용 핀 등에 직접 사인해 줬다. 기념 동전도 나눠줬다.워싱턴 김진아 기자