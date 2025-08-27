메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

트럼프가 탐낸 ‘서명용 펜’ 즉석 선물

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김진아 기자
김진아 기자
수정 2025-08-26 18:14
입력 2025-08-26 18:14

트럼프, 李대통령 펜 보며 “나이스”
직접 사인한 ‘마가 모자’ 등 답례도

이미지 확대
25일(현지시간) 열린 ﻿한미 정상회담을 기념해 양국 정상이 서로에게 건넨 선물. 이재명 대통령은 서명용 펜(사진)과  금속 거북선을 전달했고 도널드 트럼프 미국 대통령은  백악관 기념 메달, 본인 사인을 담은 ‘마가’(﻿미국을 다시 위대하게) 모자와 오찬 메뉴판을 선물했다. 워싱턴 연합뉴스
25일(현지시간) 열린 ﻿한미 정상회담을 기념해 양국 정상이 서로에게 건넨 선물. 이재명 대통령은 서명용 펜(사진)과  금속 거북선을 전달했고 도널드 트럼프 미국 대통령은  백악관 기념 메달, 본인 사인을 담은 ‘마가’(﻿미국을 다시 위대하게) 모자와 오찬 메뉴판을 선물했다.
워싱턴 연합뉴스


이미지 확대
25일(현지시간) 열린 ﻿한미 정상회담을 기념해 양국 정상이 서로에게 건넨 선물. 이재명 대통령은 서명용 펜과 금속 거북선(사진)을 전달했고 도널드 트럼프 미국 대통령은  백악관 기념 메달, 본인 사인을 담은 ‘마가’(﻿미국을 다시 위대하게) 모자와 오찬 메뉴판을 선물했다. 워싱턴 연합뉴스
25일(현지시간) 열린 ﻿한미 정상회담을 기념해 양국 정상이 서로에게 건넨 선물. 이재명 대통령은 서명용 펜과 금속 거북선(사진)을 전달했고 도널드 트럼프 미국 대통령은  백악관 기념 메달, 본인 사인을 담은 ‘마가’(﻿미국을 다시 위대하게) 모자와 오찬 메뉴판을 선물했다.
워싱턴 연합뉴스


한미 정상회담을 기념해 이재명 대통령은 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령에게 미리 제작한 골프채, 거북선 모형, 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 카우보이 모자를 선물했다. 골프채는 국내 업체가 트럼프 대통령의 체형을 고려해 맞춤 제작한 퍼터로 트럼프 대통령의 이름이 새겨져 있다. 한미 조선 협력 마스가(MASGA)를 상징하는 거북선은 가로 30㎝·세로 25㎝ 크기로 기계 조립 명장인 HD현대 오정철 기장이 제작했다.

이 대통령은 즉석에서 서명용 펜을 트럼프 대통령에게 선물하기도 했다. 트럼프 대통령이 이 대통령의 펜을 보고 “좋다(nice)”를 연발하다가 “도로 가져가실 거냐. 나는 그 펜이 좋다. 두께가 매우 아름답다. 어디서 만든 것이냐”라고 관심을 표하자 이 대통령이 “영광”이라면서 건넨 것이다. 제작사는 확인되지 않았지만 이 사실이 알려지자 모나미의 주가가 이날 20% 넘게 상승하기도 했다.

이미지 확대
25일(현지시간) 열린 ﻿한미 정상회담을 기념해 양국 정상이 서로에게 건넨 선물. 이재명 대통령은 서명용 펜과 금속 거북선을 전달했고 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 기념 메달, 본인 사인을 담은 ‘마가’(﻿미국을 다시 위대하게) 모자와 오찬 메뉴판(사진)을 선물했다. 워싱턴 연합뉴스
25일(현지시간) 열린 ﻿한미 정상회담을 기념해 양국 정상이 서로에게 건넨 선물. 이재명 대통령은 서명용 펜과 금속 거북선을 전달했고 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 기념 메달, 본인 사인을 담은 ‘마가’(﻿미국을 다시 위대하게) 모자와 오찬 메뉴판(사진)을 선물했다.
워싱턴 연합뉴스



비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

트럼프 대통령은 자신의 피습 사진이 실린 사진첩을 이 대통령에게 선물했다. 또 회담 참석자들을 ‘기프트 룸’으로 안내해 선물을 고르도록 했고 마가 모자와 골프공, 셔츠용 핀 등에 직접 사인해 줬다. 기념 동전도 나눠줬다.

워싱턴 김진아 기자
2025-08-27 5면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기