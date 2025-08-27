美치매센터 찾은 김혜경 여사 “한국 돌봄 현장에도 적용되도록 노력”

치매 환자 맞춤 프로그램 둘러봐

이재명 대통령과 미국을 순방 중인 김혜경(오른쪽) 여사가 지난 24일(현지시간) 워싱턴DC의 한 호텔에서 열린 재미동포 만찬 간담회에 참석하고 있다.

2025-08-27 4면

이재명 대통령과 함께 미국을 방문 중인 김혜경 여사는 25일(현지시간) “미국뿐 아니라 한국에서도 치매 환자들과 가족들의 고통이 심각하다”고 말했다.김 여사는 이날 버지니아주에 있는 치매 전문 복지기관인 인사이트 메모리 케어 센터를 방문해 시설 현황을 듣고 치료 프로그램 운영 현장을 참관했다고 안귀령 대통령실 부대변인이 전했다.인사이트 메모리 케어 센터는 워싱턴DC 및 인근 지역에서 중증 치매 환자 돌봄 서비스를 제공하는 유일한 비영리 복지기관으로 치매 단계별 맞춤형 프로그램을 마련하고 있다.김 여사는 이 자리에서 환자들뿐만 아니라 가족들의 삶의 질 향상을 위한 프로그램도 별도로 운영하는 데 주목했다. 김 여사는 “오늘 방문을 통해 많은 것을 듣고 보면서 한국의 치매 관련 돌봄 현장에 적용할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다. 김 여사는 미술, 놀이, 운동, 음악 등 치료 프로그램 현장을 직접 살펴봤다. 이어 치료 프로그램 참가자들과 함께 공 던지기를 하고 한국의 ‘아리랑’, ‘섬집 아기’를 감상했다.김 여사는 이날 앞서 워싱턴DC에 있는 미국 의회도서관을 찾아 한국 관련 사료 등 주요 소장품을 관람하고 10여명의 한국계 직원도 격려했다. 한국계 직원들은 한국 영부인이 미국 의회도서관을 방문한 건 이번이 처음이라며 열렬히 환영했다고 한다.김 여사는 “한국계 직원들이 앞으로 더 자부심을 가지고 일할 수 있도록 한국 정부가 계속 노력해야겠다는 생각이 들었다”며 “미국 의회도서관은 한국과의 협력 의사가 높다고 들었는데 한국 관련 아카이브를 내실 있게 확장해 나갈 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 했다. 김 여사는 이날 현존하는 가장 오래된 태극기 도안, 김치의 유래가 담긴 동국이상국집, 조선 금속활자 등 한국 관련 사료도 접했다.워싱턴 김진아 기자