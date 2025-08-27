트럼프 “연내 김정은 만나고 싶다”… 경주 APEC서 만남 성사될까

李대통령 “金도 만나달라” 요청

트럼프, APEC 참석 가능성 시사

北 참석 관건… ‘3자 회동’ 기대도

이미지 확대 6년 전처럼… 판문점 회담 재현될까 이재명 대통령이 25일(현지시간) 한미 정상회담에서 ‘피스 메이커’ 역할을 요청한 데 대해 도널드 트럼프 대통령이 “연내 김정은 북한 국무위원장을 만나겠다”고 답하면서 북미 대화가 재개될지 주목된다. 사진은 2019년 6월 30일 트럼프 대통령과 김 위원장이 군사분계선(MDL)을 사이에 두고 손을 맞잡은 모습.

이재명 대통령이 ‘피스 메이커’ 역할을 요청한 데 대해 도널드 트럼프 대통령이 “연내에 김정은 북한 국무위원장을 만나겠다”고 화답하면서 북미 대화의 길이 조만간 열릴지 주목된다. 오는 10월 말 경북 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 북한이 어떤 반응을 보일지가 관건이다.이 대통령은 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 열린 한미 정상회담 모두발언에서 “김정은도 만나 달라”며 “이 문제(남북 관계 개선)를 풀 수 있는 유일한 인물은 트럼프 대통령”이라고 강조했다. 트럼프 대통령은 “나는 그것이 매우 좋은 일이라고 생각한다”며 추진하겠다고 답했고, 이후 기자들과의 질의응답에서도 “올해 그를 만나고 싶다”고 말했다.트럼프 대통령이 올해 안에 김 위원장을 만날 수 있는 무대로는 APEC 정상회의가 가장 유력하게 거론된다. 트럼프 대통령은 APEC 참석 의향을 묻는 취재진 질의에 “갈 수 있다고 본다”며 가능성을 시사했다.북한은 APEC 회원국이 아니지만 의장국 재량에 따라 비회원국을 초청할 수도 있어 정부가 북한을 초청하는 방식으로 트럼프 대통령과의 대화를 추진해 볼 수도 있다. 다만 김 위원장이 다자회의에 참석한 전례가 없는 데다 직접 휴전선 이남까지 내려오기에는 부담이 크다는 분석이 나온다.이에 일각에선 문재인 대통령 시절 판문점에서 성사된 사상 첫 3자 회동 모델도 거론된다. 이미 미국 대통령 최초로 군사분계선(MDL)을 넘었던 트럼프 대통령이 다시 한번 판문점에서 평화를 상징하는 장면을 그려 내길 원할 수 있다는 관측에서다. 앞서 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 빅터 차 한국 석좌도 “그가 판문점에서 (김 위원장을) 또 만날지 누가 알겠냐”고 말하기도 했다.이 대통령이 ‘페이스 메이커’를 자처한 것처럼 정부는 북미 대화를 적극 지지한다는 입장이다. 이에 다른 APEC 회원국과의 소통을 거쳐 북한을 초청하는 방안 등을 검토하는 것으로 알려졌다. 이 대통령은 북한이 아직은 ﻿김여정 부부장 담화 등으로 대남 비난을 쏟아내고 있다면서도 “(북한도) 기다리고 있는 것 같다”며 트럼프 대통령의 역할을 거듭 치켜세웠다.북한이 입장 변화를 보일지는 아직 미지수다. 양무진 북한대학원대 총장은 “한미 실무 협의를 거쳐 김정은의 APEC 초청을 준비하고, 만약 북한이 꺼릴 가능성에 대비해 연락채널 복원은 물론 연내 남북·북미 대화 개최를 목표로 한 전방위적 평화외교를 가동해야 한다”고 강조했다.허백윤 기자