[포토] ‘신속하게 테러범 진압’ UFS 대테러 훈련

18일 대구 수성구 iM뱅크 본점에서 을지자유의방패(UFS) 연습 일환으로 열린 대테러 훈련에서 육군 50사단 장병들이 테러범 진압을 위한 기동 훈련을 하고 있다. 2025.8.18

연합뉴스

한미 양국 군이 18일부터 유사시 한반도 방어를 위한 연합군사훈련인 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습을 시작했다. 우리 군은 군사 대비태세를 유지하면서도 북한과의 긴장을 완화할 수 있는 조치를 지속할 계획이다.남기수 합동참모본부 공보부실장은 이날 정례브리핑에서 “UFS 연습은 연례적으로 실시하는 방어적 성격의 연습으로, 오늘부터 28일까지 시행할 예정”이라며 “새로운 정부의 첫 연습을 지원하고 국가총력전 수행체계를 숙달할 예정이며, 최근 전쟁 및 변화하는 안보 상황을 반영해서 대응 능력을 배양할 것”이라고 말했다.사진은 이날 대구 수성구 iM뱅크 본점에서 을지자유의방패(UFS) 연습 일환으로 열린 대테러 훈련에서 육군 50사단 장병들이 테러범 진압을 위한 기동 훈련을 하고 있는 모습.온라인뉴스팀