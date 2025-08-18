정치 국방·외교 오늘부터 한미 연합훈련 실시 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2025/08/18/20250818004005 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-17 23:41 입력 2025-08-17 23:41 이미지 확대 오늘부터 한미 연합훈련 실시 한미 연합훈련인 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 시작을 하루 앞둔 17일 경기 평택시 주한미군기지 캠프 험프리스에 헬기들이 서있다. UFS 연합훈련은 18일부터 28일까지 시행된다.연합뉴스 한미 연합훈련인 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 시작을 하루 앞둔 17일 경기 평택시 주한미군기지 캠프 험프리스에 헬기들이 서있다. UFS 연합훈련은 18일부터 28일까지 시행된다. 연합뉴스 2025-08-18 4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지