오늘부터 한미 연합훈련 실시

수정 2025-08-17 23:41
입력 2025-08-17 23:41
오늘부터 한미 연합훈련 실시
오늘부터 한미 연합훈련 실시 한미 연합훈련인 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 시작을 하루 앞둔 17일 경기 평택시 주한미군기지 캠프 험프리스에 헬기들이 서있다. UFS 연합훈련은 18일부터 28일까지 시행된다.
연합뉴스


한미 연합훈련인 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 시작을 하루 앞둔 17일 경기 평택시 주한미군기지 캠프 험프리스에 헬기들이 서있다. UFS 연합훈련은 18일부터 28일까지 시행된다.

연합뉴스
2025-08-18 4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
