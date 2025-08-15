루비오 美국무 “韓美, 글로벌 안보 도전에 맞서 힘 합칠 것”

정상회담 앞두고 광복절 축하 성명

‘전략적 유연성’ 추진 의중 담긴 듯

마코 루비오 미국 국무장관이 13일(현지시간) 한국 광복절을 축하하는 성명을 내고 “(한미는) 가장 시급한 글로벌 안보 도전에 맞서 계속 힘을 합칠 것”이라고 밝혔다. 오는 25일 한미 정상회담을 앞두고 양국 우호 기조를 확인함과 동시에 중국 견제에 대한 한국의 동참을 우회적으로 촉구한 것으로 풀이된다.루비오 장관은 이날 ‘한국 국경일(광복절)’이라는 제목의 언론 성명에서 “70년이 넘는 세월 동안 미국과 한국은 공통의 가치와 상호 이익을 기반으로 동맹을 구축해 왔다”며 “미국은 회복력 있는 민주주의 국가이자 소중한 경제 파트너로서 번영해 온 한국과 함께하게 돼 자랑스럽게 생각한다”고 밝혔다. 이어 “(한미는) 없어서는 안 될 동맹국으로 가장 시급한 글로벌 안보 과제에 맞서기 위해 계속해서 함께 노력할 것이다. 이재명 대통령과 그의 행정부와 협력해 굳건한 한미동맹을 더욱 발전시켜 나가기를 기대한다”고 덧붙였다.루비오 장관이 시급하다고 밝힌 ‘글로벌 안보 과제’는 인도·태평양 역내 현상 변경을 시도하는 중국 견제에 한국도 역할을 해 달라는 의도가 깔려 있다는 관측이 나온다. 또 주한미군에 중국 견제 역할을 맡기는 ‘전략적 유연성’을 추진하겠다는 의중도 담은 것이란 분석이다.전략적 유연성은 주한미군 감축과 재배치를 전제하고 있어 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 25일 이 대통령과의 정상회담에서 의제로 꺼낼지 주목된다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 지난 8일 “(주한미군 조정과 관련해) 중요한 것은 ‘숫자’가 아니라 ‘능력’”이라면서 전략적 유연성을 위한 재배치 가능성을 시사한 바 있다.워싱턴 임주형 특파원