[포토] 이재명 대통령·또 럼 베트남 당 서기장 부부 차담

이재명 대통령·또 럼 베트남 당 서기장 부부 차담

이재명 대통령 부부, 또 럼 베트남 당 서기장 부부와 차담
이재명 대통령과 김혜경 여사가 12일 청와대 상춘재에서 또 럼 베트남 당 서기장, 배우자 응오 프엉 리 여사와 차담 시간을 갖고 있다. 2025.8.12 대통령실 제공

이재명 대통령 부부, 또 럼 베트남 당 서기장 부부와 문화 공연 관람
이재명 대통령과 김혜경 여사가 12일 청와대 상춘재에서 또 럼 베트남 당 서기장, 배우자 응오 프엉 리 여사와 문화 공연을 관람하고 있다. 2025.8.12 대통령실 제공

이재명 대통령, 또 럼 베트남 당 서기장과 악수
이재명 대통령이 12일 청와대 상춘재에서 또 럼 베트남 당 서기장과 악수하고 있다. 2025.8.12 대통령실 제공

이재명 대통령 부부, 또 럼 베트남 당 서기장 부부와 친교 행사
이재명 대통령과 김혜경 여사가 12일 청와대 상춘재 일대에서 또 럼 베트남 당 서기장, 배우자 응오 프엉 리 여사와 산책하고 있다. 2025.8.12 대통령실 제공

이재명 대통령과 김혜경 여사가 12일 청와대 상춘재 앞에서 또 럼 베트남 당 서기장, 배우자 응오 프엉 리 여사와 기념촬영을 하고 있다. 이날 리 여사는 전날 김혜경 여사가 선물한 한복을 입고 참석했다. 2025.8.12 대통령실 제공