李대통령, 방미 전 일본 가나… 日언론 “한일회담, 23일 전후 도쿄 개최 조율”

이례적 일정… 대일 관계 중시한 듯

첫 한미회담 전 ‘입장 정리’ 해석도

2025-08-11 3면

한일 양국이 오는 23일 도쿄 정상회담을 조율 중이라고 일본 언론이 보도했다. 한국 대통령이 미국보다 먼저 일본을 찾는 건 이례적이다. 애초 양국은 이재명 대통령의 방미 직후 귀국길에 일본을 찾는 안을 논의했지만 이번엔 일본 선(先) 방문 구상이 급부상했다.10일 일본 신문들은 이를 이 대통령의 대일 유화 메시지로 보는 한편 한미 정상회담에서 각종 현안이 논의되기 전에 일본과 먼저 입장을 맞추려는 ‘의제 선점’ 전략으로도 해석했다. 다만 대통령실은 양국이 정상회담 일정을 조율 중이지만, 확정되진 않았다고 전했다.아사히신문은 조현 외교부 장관이 지난달 29일 취임 후 일본을 먼저 방문하고 곧이어 미국을 찾은 사례를 들어 방미 전 방일을 두고 “이재명 정부가 트럼프 행정부 대응에서 일본과의 안정적 관계를 중시하는 것으로 보인다”고 덧붙였다. 요미우리신문도 “이 대통령이 일본과 미국을 잇달아 방문해 한미일 협력을 중시하는 자세를 강조하려 한다”고 보도했다.전통적으로 한국 대통령은 한미 정상회담에서 안보·동맹 현안을 우선 조율한 뒤, 한일 정상회담으로 이어지는 한미·한일 회담 순서를 밟아 왔다. 대통령기록관 홈페이지에 따르면 미국보다 일본을 먼저 찾은 대통령은 이승만·노무현 전 대통령뿐이다.이승만 전 대통령은 한미 동맹 체결(1953년) 전인 1948년 도쿄를 먼저 방문했다. 노무현 전 대통령은 2003년 6월 일본을 먼저 찾았고, 미국은 2005년 6월에야 방문했다. 당시는 효순·미선 사건과 이라크 파병 논란 등으로 반미 정서가 고조된 상황이 복합적으로 작용한 일정으로 평가된다.도쿄 명희진 특파원·서울 박기석 기자