나흘 만에 화답한 北 “대남 확성기 철거”… 변화 감지되는 남북

남북 확성기 전쟁 멈추나 북한이 지난 9일부터 전방 일부 지역에서 대남 확성기 철거 작업에 나선 것으로 확인된 가운데 10일 경기 파주시 접경지역에서 바라본 북쪽에 설치된 대남 확성기와 북측 초소의 모습. 이번 조치는 지난 4~5일 우리 군의 대북 확성기 철거에 따른 호응으로 분석된다.

북한이 우리 군의 대북 확성기 철거에 호응하며 얼어붙은 남북 관계에도 조금씩 변화가 감지되고 있다. 다만 이러한 흐름이 당장의 군사적 긴장 완화에는 도움이 될 수 있어도 남북 대화 재개까지 기대하는 건 쉽지 않다는 분석이 나온다.10일 합동참모본부에 따르면 북한은 전날부터 전방 일부 지역에서 대남 확성기를 철거하기 시작했다. 우리 군이 지난 5일 고정식 대북 확성기 20여개를 모두 철거한 데 대한 대응으로 보인다. 북한은 전방 지역 40여곳에 대남 확성기를 설치한 것으로 파악된다.북한은 이재명 정부의 대북 유화 조치에 연이어 반응하고 있다. 지난 6월 우리 군이 대북 확성기 방송을 중단하자 대남 소음방송을 멈췄고, 국가정보원이 대북 심리전 수단인 라디오·TV 방송을 보내지 않자 대남 방해 전파 송출을 중단했다.북한이 ‘북침 전쟁 연습’이라고 비난해 온 한미연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습 계획을 한미 군 당국이 지난 7일 발표했는데도 대남 확성기를 철거한 건 다소 이례적이란 평가가 나온다. 한미가 당초 18일부터 시작하는 UFS 연습 가운데 야외기동훈련 절반을 다음달 시행하기로 연기하는 등 남북 긴장 완화 흐름을 고려해 훈련 내용을 일부 조정하기로 한 것이 영향을 줬을 수 있다.양무진 북한대학원대 총장은 “이재명 정부의 능동적 선제 조치에 대한 북한의 수동적 화합 조치”라며 이러한 분위기가 군사적 긴장을 유예할 수 있다고 평가했다. 다만 “북한이 먼저 ‘선대선’ 조치를 하지 않으면 언제든 불확실성과 한계에 부딪힐 수 있다”며 “선대선 조치가 순차적으로 남북 및 북미 간으로 확산돼야 한반도 상황이 안정적으로 관리될 수 있다”고 했다.다만 북한의 잇단 호응이 이른 시일 안에 남북 대화 훈풍으로 이어질지는 미지수라는 분석이 대체적이다. 남북 관계를 ‘조한 관계’로 칭하며 ‘적대적 두 국가’ 방침에 변함없다는 지난달 28일 김여정 북한 노동당 부부장의 담화에서 못박았듯 북한은 한반도 긴장 완화 조치에 대해 비례적으로 대응할 뿐 대화 채널을 복구하려는 시도에는 전혀 응하지 않고 있다. 2023년 4월 북한이 일방적으로 끊은 남북 간 연락채널을 통해 정부가 매일 오전 9시와 오후 5시 두 차례 소통을 시도하고 있지만 북한은 아무런 답을 하지 않고 있다.임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한이 일종의 ‘행동 대 행동’의 원칙으로 남북 간 갈등을 관리하려는 의도”라며 “남북 대화 재개나 전면적 협력보다는 단기적이고 국지적인 갈등 완화에 초점을 맞추고 있는 것”이라고 분석했다.조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “북한도 거슬렸던 대응 조치들을 멈춘 것이지 대화 재개로 이어질 것이란 기대는 과도하다”며 “북한은 국가 대 국가로 외교관계를 수립하자는 것이지, 통일을 지향하는 특수관계로서의 남북 대화에는 응하지 않을 것”이라고 전망했다.허백윤 기자