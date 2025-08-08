“김정은 떨고 있나?”…또 진화하는 K전투기, 공대지미사일 탑재한다

오늘 제170회 방위사업추진위원회 개최

탑재 1년 반 이상 단축…2027년 전력화

이미지 확대 비행하는 KF-21. 방위사업청 제공

이미지 확대 해군 해상작전헬기(링스). 해군 제공

우리 군이 2027년부터 한국형전투기 KF-21에 공대지 미사일을 탑재한다. 당초 계획한 시기보다 1년 반 이상 단축된다.방위사업청은 8일 제170회 방위사업추진위원회(방추위)를 열고 ‘한국형전투기(KF-X) 체계개발기본계획 수정안’을 심의·결의했다고 밝혔다.이 사업은 F-4, F-5 등 노후 전투기 도태에 따른 부족소요 보충과 미래 전장운용개념에 부합되는 성능을 갖춘 한국형전투기를 확보하는 사업이다. 2015년 착수해 오는 2028년까지 진행되며 총 8조 8142억원이 투입된다.방추위에서 KF-21 공대지 무장능력 확보를 위한 추가 무장시험 계획이 승인됨에 따라 공대지 미사일을 조기에 확보할 수 있게 됐다. 원래는 2028년 말부터 적용 예정이었으나 2027년 전반기부터 단계적으로 조기 확보될 수 있게 됐다.방사청은 “우리 군의 공중 전력 강화는 물론 항공산업의 경쟁력 증대와 방산 수출 확대에도 기여할 것”이라고 밝혔다.방추위에선 해상작전헬기-II 구매계획, 전투용 무인수상정 사업추진기본전략, 고속상륙정(LSF-II) 배치-II 사업추진기본전략, 리본부교-II 사업추진기본전략 등도 승인됐다.해상작전헬기-II 사업은 해군 함정에 탑재하는 노후화된 해상작전헬기(링스)를 대체하는 전력을 국외구매로 확보하는 사업이다. 올해부터 오는 2032년까지 진행되며 총 3조원 이상이 소요될 것으로 예상된다.방사청은 “이번 사업을 통해 노후화된 기존 헬기 대비 체공시간과 표적 탐지능력이 향상된 해상작전헬기를 확보하게 된다”며 “잠수함 발사 탄도미사일(SLBM) 탑재 적 잠수함 등의 수중·수상세력 탐지와 신속 공격 능력이 향상될 것”이라고 강조했다.전투용 무인수상정은 국내 연구개발로 확보하기로 했다. 총사업비는 6094억원, 사업 기간은 2026년까지다. 고속상륙정 배치-II는 적 해안에서 멀리 떨어진 바다에서 고속상륙돌격이 가능한 상륙정을 국내 개발로 확보하는 사업으로 총사업비는 9998억원, 사업 기간은 2036년까지다.리본부교-II는 전차와 장갑차 등 육군 기동장비가 자체 능력으로 건널 수 없는 하천에 부교 등을 설치해 이동할 수 있도록 지원하는 신형 도하장비를 확보하는 사업이다. 총사업비는 9078억원, 사업 기간은 2035년까지다.류재민 기자