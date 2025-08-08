대북 방송 중단했는데…北 오히려 확성기 증설 “출력 늘린 것”

대남 확성기 개수 늘려…철거는 아직

이미지 확대 군 장병들이 4일 대북 확성기 철거 작업을 하고 있다. 2025.8.4 국방부 제공

군이 최근 대북 확성기를 전면 철거한 가운데 북한이 최근 접경지역에 설치된 대남 확성기 증설 작업을 한 것으로 8일 확인됐다.합동참모본부 관계자는 우리 군의 대북 확성기 방송 중단 이후 북한이 대남 확성기를 증설했다는 보도와 관련해 “소형 확성기 여러 개가 한 세트인데 일부 늘린 것으로 기존 준비해왔던 출력 증강을 위한 활동들”이라고 답변했다. 기존 설치된 대남 확성기에 개수를 늘렸다는 설명이다.북한의 조치는 지난 5~6월로 우리 군이 지난 6월 11일 대북 확성기 방송을 중단한 이후에도 증설 작업을 한 것으로 알려졌다. 합참 관계자는 “지금은 대남 방송을 안 하니 실제로 가동하는 것은 없다”고 설명했다.우리 군은 지난 4~5일 전방 지역에 설치된 20여개의 고정식 대북 확성기를 전면 철거했다. 이재명 정부 들어 대북 확성기 방송 중단, 국가정보원의 대북 TV·라디오 송출 중단 등에 이은 유화정책이다.다만 북측의 철거 움직임은 아직 없는 상태다. 합참 관계자는 “정비하거나 일상적 모습이고 철거는 안 했다”면서 “관련 동향을 예의주시하고 있다”고 밝혔다.류재민 기자