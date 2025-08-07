정치 국방·외교 [포토] 이영수 공군참모총장, UAE 국방차관과 우정비행 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2025/08/07/20250807500194 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-07 17:27 입력 2025-08-07 17:27 1/ 4 이미지 확대 이영수 공군참모총장과 이브라힘 나세르 모하메드 알 알라위 아랍에미리트 국방차관이 7일 공군 사천기지를 방문, FA-50, KF-21에 각각 탑승해 우정비행을 하고 있다. 2025.8.7.공군 제공 이미지 확대 이영수 공군참모총장과 이브라힘 나세르 모하메드 알 알라위 아랍에미리트 국방차관이 7일 공군 사천기지를 방문, FA-50, KF-21에 각각 탑승해 우정비행을 하고 있다. 2025.8.7.공군 제공 이미지 확대 이영수 공군참모총장과 이브라힘 나세르 모하메드 알 알라위 아랍에미리트 국방차관이 7일 공군 사천기지를 찾아 우정비행을 마치고 악수하고 있다. 2025.8.7.공군 제공 이미지 확대 이영수 공군참모총장과 이브라힘 나세르 모하메드 알 알라위 아랍에미리트 국방차관이 7일 공군 사천기지를 찾아 우정비행을 마치고 양국 국방 및 KAI 관계자들과 기념 촬영하고 있다. 2025.8.7.공군 제공 이영수 공군참모총장과 이브라힘 나세르 모하메드 알 알라위 아랍에미리트 국방차관이 7일 공군 사천기지를 방문, FA-50, KF-21에 각각 탑승해 우정비행을 하고 있다. 공군 제공 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지