[포토] ‘임진강 도하훈련’ 물살 가르는 K200A1 장갑차

수정 2025-06-24 15:33
입력 2025-06-24 13:40
1/ 10


24일 경기도 파주시 임진강에서 실시된 육군 1군단 도하훈련에서 육군 2기갑여단 K200A1 장갑차가 강을 건너고 있다.



이날 훈련에는 1군단 예하 2기갑여단과 1공병여단, 11화생방대대 등이 참여해 K1A2 전차와 K200A1 장갑차가 임진강을 건너 목표 지점에 도달하는 내용으로 진행됐다.

온라인뉴스팀
