정치 국방·외교 [포토] ‘임진강 도하훈련’ 물살 가르는 K200A1 장갑차 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2025/06/24/20250624800003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-06-24 15:33 입력 2025-06-24 13:40 1/ 10 이미지 확대 24일 경기도 파주시 임진강에서 실시된 육군 1군단 도하훈련에서 육군 2기갑여단 K200A1 장갑차가 강을 건너고 있다. 이날 훈련에는 1군단 예하 2기갑여단과 1공병여단, 11화생방대대 등이 참여해 K1A2 전차와 K200A1 장갑차가 임진강을 건너 목표 지점에 도달하는 내용으로 진행됐다. 2025.6.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 경기도 파주시 임진강에서 실시된 육군 1군단 도하훈련에서 육군 2기갑여단 K1A2 전차가 1공병여단의 문교를 이용해 강을 건너고 있다. 이날 훈련에는 1군단 예하 2기갑여단과 1공병여단, 11화생방대대 등이 참여해 K1A2 전차와 K200A1 장갑차가 임진강을 건너 목표 지점에 도달하는 내용으로 진행됐다. 2025.6.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 경기도 파주시 임진강에서 실시된 육군 1군단 도하훈련에서 육군 2기갑여단 K1A2 전차가 1공병여단의 문교를 이용해 강을 건너고 있다. 이날 훈련에는 1군단 예하 2기갑여단과 1공병여단, 11화생방대대 등이 참여해 K1A2 전차와 K200A1 장갑차가 임진강을 건너 목표 지점에 도달하는 내용으로 진행됐다. 2025.6.24연합뉴스 이미지 확대 24일 경기도 파주시 임진강에서 실시된 육군 1군단 도하훈련에서 육군 2기갑여단 K200A1 장갑차가 강을 건너고 있다. 이날 훈련에는 1군단 예하 2기갑여단과 1공병여단, 11화생방대대 등이 참여해 K1A2 전차와 K200A1 장갑차가 임진강을 건너 목표 지점에 도달하는 내용으로 진행됐다. 2025.6.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 경기도 여주시 남한강 일대에서 열린 제30기갑여단 도하훈련에서 K200 장갑차가 강습 도하를 하고 있다. 이날 제30기갑여단 쌍용대대 도하훈련에는 궤도장비 42대와 장병 320여명이 투입됐다. 2025.6.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 경기도 여주시 남한강 일대에서 열린 제30기갑여단 도하훈련에서 K200 장갑차가 강습 도하를 하고 있다. 이날 제30기갑여단 쌍용대대 도하훈련에는 궤도장비 42대와 장병 320여명이 투입됐다. 2025.6.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 경기도 여주시 남한강 일대에서 열린 제30기갑여단 도하훈련에서 K200 장갑차가 강습 도하를 하고 있다. 이날 제30기갑여단 쌍용대대 도하훈련에는 궤도장비 42대와 장병 320여명이 투입됐다. 2025.6.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 경기도 여주시 남한강 일대에서 열린 제30기갑여단 도하훈련에서 K200 장갑차가 강습 도하를 하고 있다. 이날 제30기갑여단 쌍용대대 도하훈련에는 궤도장비 42대와 장병 320여명이 투입됐다. 2025.6.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 경기도 여주시 남한강 일대에서 열린 제30기갑여단 도하훈련에서 K200 장갑차가 강습 도하를 하고 있다. 이날 제30기갑여단 쌍용대대 도하훈련에는 궤도장비 42대와 장병 320여명이 투입됐다. 2025.6.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 경기도 여주시 남한강 일대에서 열린 제30기갑여단 도하훈련에서 K200 장갑차가 강습 도하를 하고 있다. 이날 제30기갑여단 쌍용대대 도하훈련에는 궤도장비 42대와 장병 320여명이 투입됐다. 2025.6.24 연합뉴스 24일 경기도 파주시 임진강에서 실시된 육군 1군단 도하훈련에서 육군 2기갑여단 K200A1 장갑차가 강을 건너고 있다. 이날 훈련에는 1군단 예하 2기갑여단과 1공병여단, 11화생방대대 등이 참여해 K1A2 전차와 K200A1 장갑차가 임진강을 건너 목표 지점에 도달하는 내용으로 진행됐다.온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지