“사과 바라시니 사과? 귀신 씨나락까먹는 소리를” 박지원의 일갈

“이런 식의 사과 기분 나빠, 꼬리 잡힌다”
“당 차원에서 경고해 재발 막아야”
추미애 “소방관 여러분께 진심으로 사과”
추미매 경기도지사의 이른바 ‘소방 재정 빨대’ 발언으로 인한 파장이 1주일째 이어지는 가운데, 추 지사가 “사과를 바라시니 사과한다”고 말한 것에 대해 박지원 더불어민주당 의원이 “귀신 씨나락 까먹는 소리를 한다”고 맹비난했다.
박 의원은 19일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “사과하려면 깨끗하게 사과해야 한다”며 이같이 밝혔다.
박 의원은 “‘사과하라니까 사과한다’는 말은 들어도 기분이 나쁘다”면서 “(이런 식의 사과는) 꼬리가 잡힌다”고 지적했다.
이어 “내란을 한 사람들도 사과를 안 한다. 저쪽 사람들은 절대 사과를 안 한다”면서 “그래도 우리 민주당은 잘못했으면 사과한다. 깨끗하게 탁 털었어야 한다”고 덧붙였다.
또 문제의 발언 이후 민주당 내부 분위기에 대해서는 “미운데 죽일 수도 없고 살릴 수도 없는 처지”라고 전했다.
다만 추 지사가 지방자치단체장으로서 소방 예산에 대해 지적한 것에는 동의한다고 박 의원은 밝혔다.
박 의원은 “소방이 국가직이지만 모든 예산을 지자체에 넘겨놓았다”면서 “서울·경기는 낫지만, 지자체별로 차등이 있다”면서 “나 역시 그렇게 부르짖었다. 그런 문제점을 지자체장으로서 조목조목 이야기를 했으면 됐을 것”이라고 지적했다.
또한 당 내부에서 출당을 비롯한 강경한 요구가 나오는 것에 대해서는 “지도부에서 경고 정도는 해서 다른 지자체에서도 이런 일이 발생하지 않도록 잘 다독여야 한다”는 입장을 밝혔다.
앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회 경기도 국정감사에서 국가직인 소방공무원 관련 예산의 대부분을 지자체가 떠안고 있는 문제에 대해 언급하며 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 말해 논란을 빚었다.
전국공무원노동조합 소방본부가 “소방관의 명예를 훼손했다”며 반발하고 나선 데 이어, 17일 경기 부천의 공장 화재로 고(故) 김진석 소방위가 순직하면서 추 지사의 발언은 거센 역풍을 맞았다.
이에 김민석 더불어민주당 대표가 공개적으로 추 지사에게 사과를 요구했고, 추 지사는 김 소방위의 빈소를 찾아 조문한 뒤 “제 의도와 다르게 전달됐다면 깊은 유감의 말씀을 드린다”며 사과했다.
그러나 추 지사가 사과하는 과정에서 “사과를 바라시니 정말 마음을 다해 사과드린다”고 말한 것이 재차 역풍을 불러일으켰다. 국민의힘은 추 지사의 사과에 대해 “오만하다”면서 사퇴를 촉구했다.
민주당은 추 지사의 발언을 진화하는 데에 총력을 기울이고 있다. 김민석 더불어민주당 대표는 이날 민주당 유튜브 채널에 출연해 “당사자의 사과가 있는 게 좋겠다는 요청을 다양한 방식으로 했다”고 밝혔다.
또 당 지도부는 이날 최고위원회의 시작에 앞서 김 소방위를 기리며 묵념하고, 소방관의 장비와 정신 건강 지원, 소방 예산의 국비 지원 강화 등을 추진할 것을 약속했다.
추 지사는 이날 부천체육관에서 열린 김 소방위의 영결식에 장례위원장으로 참석해 “사랑하는 가족을 잃고 깊은 슬픔에 잠겨계신 유족분께 머리 숙여 위로의 말씀을 드린다”며 “소방관들의 생명과 안전을 위해 근무환경과 처우 장비를 개선하는 데 최선을 다하겠다”고 애도했다.
이어 이날 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서는 인사말을 통해 “최근 저의 발언으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분께도 진심으로 사과드린다”고 재차 밝혔다.
김소라 기자
세줄 요약
- 박지원, 추미애 사과 표현 두고 강한 비판
- 사과는 깨끗해야 한다며 진정성 부족 지적
- 민주당, 소방 예산 지원 강화로 진화 시도
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