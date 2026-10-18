“사회자가 불러서”…가수 공연 끊고 무대 오른 김민석 “죄송”

지역 축제 축하공연 도중 무대 올라

공연하던 가수 흰, 잠시 퇴장

네티즌 “가수에게 무례”…국힘 “갑질 난입”

김민석 “가수·관객께 죄송”

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 15일 전북 순창군에서 열린 제21회 순창장류축제 개막식 축하공연에서 가수 흰(HYNN·박혜원)의 공연 도중 무대에 올랐다. 자료 : 유튜브 ‘신호등TV’

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표 페이스북.

세줄 요약 순창 축제 공연 중 가수 무대가 중단된 논란

김민석 대표, 갑작스런 호명 뒤 사과 표명

주최 측도 착오 인정하며 재발 방지 약속

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전북 순창군의 지역 축제 축하공연 도중 주최 측이 가수의 무대를 중단시키고 김민석 더불어민주당 대표를 무대로 초대해 인사하도록 해 ‘과잉 의전’ 논란이 불거진 가운데, 김 대표가 “가수와 관객 여러분께 불편을 끼쳐 죄송하다”며 사과했다.김 대표는 18일 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 글에서 “순창군 축제 공연 중 가수와 관객 여러분께 죄송한 상황이 있었다”며 이같이 밝혔다.김 대표는 당시 상황에 대해 “(가수가) 공연 중이라 인사를 하지 않겠다고 의사를 밝히고 공연장 주변을 둘러보고 있었다”며 “갑자기 사회자에게 호명돼 인사를 하게 됐다”고 설명했다. 그러면서 공연을 중단해야 했던 가수 흰(HYNN·박혜원)과 관객들에게 고개를 숙였다.주최측도 사과했다. 윤영식 순창장류축제위원회 위원장은 18일 입장문을 통해 “축제 개막공연 진행이 원활하지 못했던 점에 대해 깊이 사과드린다”고 밝혔다.윤 위원장은 “당일 주최 측 착오로 공연 도중 내빈 인사가 이뤄졌다”며 “멋진 무대를 준비하고 열정적으로 공연을 이어가던 박혜원 가수와 팬 및 관람객 여러분께 진심으로 사과드린다”고 전했다.이어 “의도치 않은 논란을 빚은 점에 대해 김 대표께도 사과드린다”며 “이번 일을 계기로 행사 진행 및 무대 연출 전반을 더욱 세심하게 개선해 앞으로 더욱 완성도 높은 축제를 만들어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.앞서 지난 15일 순창군 순창전통고추장민속마을 주무대에서 열린 ‘제21회 순창장류축제’ 개막식 축하공연에서 가수 흰(HYNN·박혜원)이 공연을 하던 도중 사회자가 중간에 끊고 김 대표를 무대 위로 불렀다.흰은 ‘하늘을 달리다’, ‘주인공 연습’ 등 두 곡을 부른 뒤 다음 곡을 준비하고 있었는데, 사회자가 “중간에 들어오는 게 아니지만 엄청난 팬 한 분이 계신다”며 김 대표를 무대에 서게 했다.흰은 무대를 양보한다는 손짓을 취한 뒤 서둘러 무대 아래로 내려갔고, 김 대표는 무대에 올라 마이크를 잡고 “순창은 장맛과 사람이 좋고, 정부에서 일하는 정동영 장관의 고향이자 박희승 의원의 지역구여서 좋다”며 여당 정치인들을 언급했다.김 대표가 인사를 마치고 내려간 뒤에야 공연이 재개됐고, 흰은 다시 무대에 올라 나머지 세 곡을 불렀다.해당 공연을 생중계한 유튜브 영상 등이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산했고, 네티즌들은 “가수에게 무례했다”, “흰의 팬이라면 인사라도 해야 하는 것 아니냐”, “저런 상황에서도 무대 잘 마친 흰이 프로다” 등의 댓글이 달렸다.국민의힘은 김 대표가 가수의 무대에 ‘갑질 난입’했다며 공세를 폈다.최수진 원내수석대변인은 이날 논평을 내고 “김 대표가 지역 축제에서 가수의 무대를 강제로 중단시키고 난입하는 황당한 촌극을 벌였다”면서 “한창 열창하던 초대 가수는 쫓기듯 무대 아래로 물러나야 했다”라고 지적했다.최 원내수석대변인은 “주권자인 국민의 소중한 문화 향유권마저 권력의 발아래 두겠다는 오만함의 극치”라며 “시민들이 즐겨야 할 축제를 자당 정치인들의 이름표나 뿌리는 유세장으로 악용했다”라고 날을 세웠다.이어 김 대표를 향해 “축제를 망치고 무대를 모욕한 사태에 대해 관객 앞에 당장 무릎 꿇고 사과하시라”면서 “남의 마이크를 함부로 뺏어 쥔 권력의 끝은, 결국 성난 민심에 의해 무대 밖으로 끌려 내려오는 비참한 ‘강제 퇴장’뿐”이라고 맹공했다.김소라 기자