‘적격·부적격’ 다 적힌 김지용 청문보고서 채택… 靑 “흠결 없다” 중수청장 임명 수순

여당 강경파 반발 여전… 갈등 불씨

이미지 확대 김지용 중대범죄수사청장 후보자.

뉴스1

세줄 요약 국회 행안위, 김지용 청문보고서 적격·부적격 병기 채택

청와대, 결격 사유 없다고 평가하며 임명 수순 예고

여권 내부 반발 지속, 임명 뒤 갈등 확산 가능성

2026-10-16 5면

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김지용 중대범죄수사청장 후보자에 대한 국회 인사청문경과보고서가 15일 채택되면서 조만간 이재명 대통령은 김 후보자를 정식 임명할 것으로 예상된다. 다만 범여권 내에 김 후보자의 자질을 둘러싼 반발이 여전해 임명 후에도 갈등의 불씨는 계속 남을 것으로 보인다.국회 행정안전위원회는 이날 전체회의를 열고 여야 합의로 보고서를 의결했다. 보고서에는 김 후보자에 대한 ‘적격’과 ‘부적격’ 의견이 병기됐다. 부적격 의견에는 과거 검찰 재직 시절 행적에 대한 소명이 충분하지 않고 형사사법체계 개편에 대한 전문성과 정책적 소신에도 의문이 제기된다는 내용 등이 담겼다.더불어민주당 소속 김영진 행안위원장은 이날 SBS 라디오에서 “적격 의견과 부적격 의견을 다 담아서 채택하는 방향으로 여야 간사 협의를 했다”고 말했다.이 대통령은 조만간 김 후보자를 임명할 것으로 보인다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 CBS 라디오에서 “어제 청문회를 보면서 초대 중수청장으로 일하는 데 흠결이나 결격이 될 만한 정도의 사유는 굳이 지적하기 힘들 정도로 잘 설명이 됐다”고 평가했다.그러나 여권 내부 이견은 여전하다. 박주민 민주당 의원은 이날 유튜브 ‘김어준의 뉴스공장’에서 “이제 대통령의 시간”이라면서도 “제가 봤을 땐 많이 흔들리는 사람이라는 느낌을 받았다”고 말했다. 윤건영 민주당 의원은 MBC 라디오에서 김 후보자에 대해 “많이 부족하고 아쉽다라는 평가”라고 했다.정춘생 조국혁신당 의원은 같은 방송에서 “중요한 사건들에 대해 정치적 독립성을 지킬 수 있을지 의문”이라고 지적했다. 혁신당은 이날 비상 의원총회 연석회의에서 김 후보자 임명 반대를 당론으로 결정했다.김 후보자 임명 이후에도 반발이 이어진다면 대통령의 인사권을 둘러싼 여권 내 충돌로 번질 가능성도 있다.한지은 기자