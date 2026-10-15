여권서 더 날 세운 김지용 검증… “정치검사 1호는 윤석열”

중수청장 인사청문회독직폭행 기소 관여 의혹 등 지적
김지용 “검찰 조작기소 일부 책임”
친윤 공격엔 “인연 없어” 정면돌파
임은정과 대립엔 “협력해서 운영”
우여곡절 끝에 14일 열린 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회에서는 일부 더불어민주당 의원들이 김 후보자의 과거 행적을 문제 삼으며 소명을 촉구했다. 김 후보자의 적격성을 두고 여권 내 갈등이 이어지는 가운데 국감장에서도 여당 의원들 간 ‘검증 온도차’가 드러난 것이다. 김 후보자는 ‘친윤(친윤석열) 검사’ 프레임에 적극 방어하면서 정면 돌파에 나섰다.
윤건영 민주당 의원은 김 후보자가 과거 정진웅 전 부장검사 독직폭행 사건 기소에 관여했다는 의혹과 관련해 “저는 독직폭행 기소 사건을 ‘정치검찰의 한동훈 비호 사건’으로 규정한다”며 “그런데 이 과정에서 후보자의 비겁한 선택이 드러난다”고 김 후보자를 질타했다. 이에 김 후보자는 “이의제기서는 제출하지 않았지만 그 당시에 독직폭행죄가 성립되지 않는다는 검토보고서를 작성했다”고 해명했다.
김 후보자가 연루된 과거 검찰권 남용 사례에 대해 박주민 민주당 의원은 “정치검사의 공범”이라고 했고, 정춘생 조국혁신당 의원도 “중수청장 후보자도 검찰 흑역사의 한 페이지를 장식했다”고 했다. 다만 김 후보자는 ‘검찰 조작 기소 피해자에 사과할 의향이 있냐’는 질문에는 “저에게 일부 책임이 전혀 없다고 할 수는 없다”며 “개인적으로 사과드릴 용의가 충분히 있다”고 답했다.
김 후보자는 ‘친윤 검사가 아니냐’는 여야 의원들의 반복적인 질의에는 번번이 “아니다”라고 부인했다. ‘속칭 친윤이라고 할 정도로 윤석열과 가까웠느냐’는 이상식 민주당 의원의 질문에는 “안 가깝다. 근무 인연이나 개인적인 연이 없다”고 선을 그었다.
김 후보자는 과거 윤석열 전 검찰총장에 대한 직무 정지·징계 청구에 반대한 것과 관련해선 “절차가 정당하게 진행돼야 한다는 점에서 의문점을 가졌던 것”이라고 재차 해명했다.
김 후보자는 ‘정치검사 1호’를 묻는 박덕흠 국민의힘 의원의 질의에는 “윤 전 총장이 안 좋은 영향을 끼치는 데는 제일 첫 번째일 것 같다”며 “(한동훈 무소속 의원도) 부정하기는 어려울 것 같다”고 했다. 안태근 전 검사장 성추행 의혹에 대해서도 “그 피해자분은 대검찰청이든 감찰 쪽에 어떠한 의견을 표명한 적이 없다”고 설명했다.
자신의 지명을 공개 반대하다 중수청 감찰 1호가 된 임은정 광주중수청장과 관련해선 주호영 국민의힘 의원의 ‘사사건건 대립할 텐데 지휘가 되겠는가’라는 질문에 “하여튼 협력해서 잘 운영하도록 하겠다”고 답했다. 그러면서도 “우리가 남의 잘못을 수사하는 기관이다. 그런 조직일수록 내부적으로 기강은 잡혀 있어야 한다고 생각한다”고 했다.
강윤혁·김서호 기자
세줄 요약
- 독직폭행 기소 관여 의혹 두고 집중 추궁
- 친윤 검사 프레임 정면 부인과 방어
- 검찰 조작기소 일부 책임 인정과 사과 의향
2026-10-15 4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지