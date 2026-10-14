“정치검찰” “저항한 적 있나”… 여권서 더 날 세운 김지용 검증

중수청장 인사청문회

이미지 확대 김지용(오른쪽) 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 선서를 마치고 인사말을 하고 있다.

안주영 전문기자

세줄 요약 여권 내부서도 후보자 검증 강도 엇갈림

독직폭행·이광철 기소 놓고 소명 압박

친윤 프레임 부인하며 정면 대응

2026-10-15 4면

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우여곡절 끝에 14일 열린 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회에서는 일부 더불어민주당 의원들도 김 후보자의 과거 행적을 문제 삼으며 소명 필요성을 강조했다. 김 후보자의 적격성을 두고 여권 내 갈등이 이어지는 가운데 국감장에서도 여당 의원들 간 ‘검증 온도차’가 드러났다. 이에 김 후보자는 ‘친윤(친윤석열) 검사’ 프레임에 적극 방어하면서 정면 돌파에 나섰다.윤건영 민주당 의원은 “저는 독직폭행 기소 사건을 정치검찰의 한동훈 비호 사건으로 규정한다”며 “그런데 이 과정에서 후보자의 비겁한 선택이 드러난다”고 김 후보자를 질타했다. 이에 김 후보자는 “이의제기서는 제출하지 않았지만 그 당시에 독직폭행죄가 성립되지 않는다는 검토보고서를 작성했다”고 해명했다.윤 의원은 이광철 전 청와대 민정비서관 기소 사건 관련 김 후보자의 답변에 대해서도 “정말 궤변이다. 지금 후보자가 보여주는 태도는 비겁하고 불의에 눈감는 모습을 보여주고 있는 것”이라고 질타했다.정춘생 조국혁신당 의원은 “후보자로 지명되기 전까지 검찰개혁을 위해 발언을 하거나 행동을 하거나 글을 쓰거나 검찰 권력에 저항한 적이 있냐”며 “단 한 번이라도 했냐”고 김 후보자를 추궁했다.김 후보자는 ‘검찰 조작 기소 피해자에 사과할 의향이 있냐’는 질문에는 “저에게 일부 책임이 전혀 없다고 할 수는 없다”며 “개인적으로 사과드릴 용의가 충분히 있다”고 답했다.김 후보자는 ‘친윤 검사가 아니냐’는 여야 의원들의 반복적인 질의에는 번번이 “아니다”라고 부인했다. ‘속칭 친윤이라고 할 정도로 윤석열과 가까웠느냐’는 이상식 민주당 의원의 질문에는 “안 가깝다. 근무 인연이나 개인적인 연이 없다”고 선을 그었다.김 후보자는 과거 윤석열 전 검찰총장에 대한 직무 정지·징계 청구에 반대한 것과 관련해선 “절차가 정당하게 진행돼야 한다는 점에서 의문점을 가졌던 것”이라며 “그 당시에는 적절했다고 생각한다. 집단 반발이라고는 생각하지 않았다”고 재차 해명했다.김 후보자는 ‘정치검사 1호’를 묻는 박덕흠 국민의힘 의원의 질의에는 “윤 전 총장이 안 좋은 영향을 끼치는 데는 제일 첫 번째일 것 같다”며 “(한동훈 무소속 의원도) 부정하기는 어려울 것 같다”고 했다. 김 후보자는 안태근 전 검사장 성추행 의혹에 대해서도 “그 피해자분은 대검찰청이든 감찰 쪽에 어떠한 의견을 표명한 적이 없다”며 “대검 감찰부는 피해자가 누군지 몰랐다”고 설명했다.강윤혁·김서호 기자