정치 국회 [포토] 국감 증인으로 출석하는 박진영 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/10/07/20261007800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-07 14:07 입력 2026-10-07 14:07 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열릴 문화체육관광부에 대한 국정감사에 증인으로 출석하기 위해 이동하고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열릴 문화체육관광부에 대한 국정감사에 증인으로 출석하기 위해 이동하고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에 증인으로 출석하기 위해 국회 민원실을 통해 입장하고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에 증인으로 출석하기 위해 국회 민원실을 통해 입장하고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에 증인으로 출석하기 위해 국회 민원실에서 출입 신청서를 작성하고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열릴 문화체육관광부에 대한 국정감사에 증인으로 출석하기 위해 이동하고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열릴 문화체육관광부에 대한 국정감사에 증인으로 출석하기 위해 이동하고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지