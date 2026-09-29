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긴급 현안 질의 들어서는 강신철 국방부 장관

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-09-29 16:51
입력 2026-09-29 16:51
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강신철 국방부 장관이 29일 국회에서 열린 국방위원회 DMZ 지뢰 추정 폭발사고 현안 질의에 들어서고 있다. 2026.9.29 홍윤기 기자
강신철 국방부 장관이 29일 국회에서 열린 국방위원회 DMZ 지뢰 추정 폭발사고 현안 질의에 들어서고 있다. 2026.9.29 홍윤기 기자


강신철 국방부 장관이 29일 국회에서 열린 국방위원회 DMZ 지뢰 추정 폭발사고 현안 질의에 들어서고 있다.

홍윤기 기자
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