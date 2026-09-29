정치 국회 긴급 현안 질의 들어서는 강신철 국방부 장관 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/09/29/20260929500228 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-09-29 16:51 입력 2026-09-29 16:51 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 강신철 국방부 장관이 29일 국회에서 열린 국방위원회 DMZ 지뢰 추정 폭발사고 현안 질의에 들어서고 있다. 2026.9.29 홍윤기 기자 강신철 국방부 장관이 29일 국회에서 열린 국방위원회 DMZ 지뢰 추정 폭발사고 현안 질의에 들어서고 있다.홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지