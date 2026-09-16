정치 국회 [포토] 강신철 국방장관 후보 인사청문회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/09/16/20260916800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-16 11:15 입력 2026-09-16 11:08 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 인사말 하는 강신철 국방장관 후보자강신철 국방부 장관 후보자가 16일 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에 인사말을 하고 있다. 2026.9.16 연합뉴스 이미지 확대 선서하는 강신철 국방장관 후보자강신철 국방부 장관 후보자가 16일 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에서 선서하고 있다. 2026.9.16 연합뉴스 이미지 확대 인사말 하는 강신철 국방부 장관 후보자강신철 국방부 장관 후보자가 16일 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에서 인사말을 하고 있다. 2026.9.16 연합뉴스 이미지 확대 인사청문회 앞둔 강신철 국방장관 후보자강신철 국방부 장관 후보자가 16일 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 자리에 앉고 있다. 2026.9.16 연합뉴스 이미지 확대 인사청문회 참석한 강신철 국방부 장관 후보자강신철 국방부 장관 후보자가 16일 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.9.16 연합뉴스 이미지 확대 답변하는 강신철 국방장관 후보자강신철 국방부 장관 후보자가 16일 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에서 위원 질의에 답하고 있다. 2026.9.16 연합뉴스 이미지 확대 답변하는 강신철 국방장관 후보자강신철 국방부 장관 후보자가 16일 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에서 위원 질의에 답하고 있다. 2026.9.16 연합뉴스 강신철 국방부 장관 후보자가 16일 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에 인사말을 하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지