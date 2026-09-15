법무부 장관 후보자의 눈물

이미지 확대 김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 가족이 근무하는 사회적협동조합의 특혜 의혹을 해명하던 중 손수건으로 눈물을 닦고 있다. 홍윤기 기자

김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 가족이 근무하는 사회적협동조합의 특혜 의혹을 해명하던 중 손수건으로 눈물을 닦고 있다.

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홍윤기 기자