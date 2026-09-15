정치 국회 법무부 장관 후보자의 눈물 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/09/15/20260915500283 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-09-15 19:42 입력 2026-09-15 19:42 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 가족이 근무하는 사회적협동조합의 특혜 의혹을 해명하던 중 손수건으로 눈물을 닦고 있다. 홍윤기 기자 김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 가족이 근무하는 사회적협동조합의 특혜 의혹을 해명하던 중 손수건으로 눈물을 닦고 있다.홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지