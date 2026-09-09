메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

국회 경제대도약위원회 출범식

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-09-09 13:22
입력 2026-09-09 13:22
이미지 확대
9일 국회 사랑재에서 열린 ‘국회 경제대도약위원회 출범식’에서 조정식 국회의장과 최태원 대한상공회의소 회장을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 유동수 국회 정무위원장, 김성원 산업통상자원중소벤처기업위원장, 조 의장, 최 회장, 조승래 재정경제기획위원장. 2026.9.9 홍윤기 기자
9일 국회 사랑재에서 열린 ‘국회 경제대도약위원회 출범식’에서 조정식 국회의장과 최태원 대한상공회의소 회장을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 유동수 국회 정무위원장, 김성원 산업통상자원중소벤처기업위원장, 조 의장, 최 회장, 조승래 재정경제기획위원장. 2026.9.9 홍윤기 기자


9일 국회 사랑재에서 열린 ‘국회 경제대도약위원회 출범식’에서 조정식 국회의장과 최태원 대한상공회의소 회장을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 위원회는 경제계가 제안한 과제를 검토해 입법과 제도 개선으로 이어지도록 속도감 있게 논의를 추진할 예정이다.

홍윤기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기