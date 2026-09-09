이미지 확대 9일 국회 사랑재에서 열린 ‘국회 경제대도약위원회 출범식’에서 조정식 국회의장과 최태원 대한상공회의소 회장을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 유동수 국회 정무위원장, 김성원 산업통상자원중소벤처기업위원장, 조 의장, 최 회장, 조승래 재정경제기획위원장. 2026.9.9 홍윤기 기자

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9일 국회 사랑재에서 열린 ‘국회 경제대도약위원회 출범식’에서 조정식 국회의장과 최태원 대한상공회의소 회장을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 위원회는 경제계가 제안한 과제를 검토해 입법과 제도 개선으로 이어지도록 속도감 있게 논의를 추진할 예정이다.홍윤기 기자