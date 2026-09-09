정치 국회 국회 경제대도약위원회 출범식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/09/09/20260909500175 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-09-09 13:22 입력 2026-09-09 13:22 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 9일 국회 사랑재에서 열린 ‘국회 경제대도약위원회 출범식’에서 조정식 국회의장과 최태원 대한상공회의소 회장을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 유동수 국회 정무위원장, 김성원 산업통상자원중소벤처기업위원장, 조 의장, 최 회장, 조승래 재정경제기획위원장. 2026.9.9 홍윤기 기자 9일 국회 사랑재에서 열린 ‘국회 경제대도약위원회 출범식’에서 조정식 국회의장과 최태원 대한상공회의소 회장을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 위원회는 경제계가 제안한 과제를 검토해 입법과 제도 개선으로 이어지도록 속도감 있게 논의를 추진할 예정이다.홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지