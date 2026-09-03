메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

손잡은 국회의원들… 후반기 협치 가능할까

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-09-03 18:03
입력 2026-09-03 18:03
이미지 확대
손잡은 국회의원들… 후반기 협치 가능할까
손잡은 국회의원들… 후반기 협치 가능할까 조정식 국회의장을 비롯한 여야 국회의원들이 3일 제22대 국회 후반기 기념촬영을 위해 국회 본관 앞에 모여 국회 사무처 직원의 안내에 따라 손을 잡고 있다.
국회사진기자단


조정식 국회의장을 비롯한 여야 국회의원들이 3일 제22대 국회 후반기 기념촬영을 위해 국회 본관 앞에 모여 국회 사무처 직원의 안내에 따라 손을 잡고 있다.

국회사진기자단
2026-09-04 6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기