정치 국회 손잡은 국회의원들… 후반기 협치 가능할까 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/09/04/20260904006003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-03 18:03 입력 2026-09-03 18:03 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 손잡은 국회의원들… 후반기 협치 가능할까 조정식 국회의장을 비롯한 여야 국회의원들이 3일 제22대 국회 후반기 기념촬영을 위해 국회 본관 앞에 모여 국회 사무처 직원의 안내에 따라 손을 잡고 있다.국회사진기자단 조정식 국회의장을 비롯한 여야 국회의원들이 3일 제22대 국회 후반기 기념촬영을 위해 국회 본관 앞에 모여 국회 사무처 직원의 안내에 따라 손을 잡고 있다.국회사진기자단 2026-09-04 6면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지