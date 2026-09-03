이미지 확대 손잡은 국회의원들… 후반기 협치 가능할까 조정식 국회의장을 비롯한 여야 국회의원들이 3일 제22대 국회 후반기 기념촬영을 위해 국회 본관 앞에 모여 국회 사무처 직원의 안내에 따라 손을 잡고 있다.

국회사진기자단

2026-09-04 6면

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조정식 국회의장을 비롯한 여야 국회의원들이 3일 제22대 국회 후반기 기념촬영을 위해 국회 본관 앞에 모여 국회 사무처 직원의 안내에 따라 손을 잡고 있다.국회사진기자단