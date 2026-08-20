여야, 용산공원특별법 개정안 처리 유보

세줄 요약 여야, 본회의서 70여 건 법안 처리 합의

용산공원특별법, 국토부·서울시 논의 후 유보

일부 법안 수정 의견 반영해 재조정 추진

이미지 확대 천준호(오른쪽) 더불어민주당 원내운영수석부대표와 김승수 국민의힘 원내운영수석부대표가 20일 여의도 국회운영위원장실에서 본회의 안건 조율을 마친 뒤 나와 취재진에게 입장을 밝히고 있다. 2026.8.20 뉴시스

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여야는 20일 국회 본회의에서 70여 건의 법안을 상정·처리하기로 합의했다. 쟁점이 된 용산공원 특별법은 오세훈 서울시장과 김윤덕 국토교통부 장관의 논의를 거쳐 다음주에 처리하기로 했다.더불어민주당과 국민의힘의 원내운영수석부대표는 이날 오전 국회에서 회동하고 오후 개회 예정인 본회의 처리 안건 등에 대해 논의했다.천준호 민주당 원내수석은 회동 후 기자들과 만나 “오늘 본회의에서 여야가 논의해 70여 개의 법안을 상정하고 처리하기로 했다”고 밝혔다.천 원내수석은 조정식 국회의장이 후반기 국회 시작 이후 법제사법위원회를 통과한 80여개 법안을 처리하겠다는 입장을 밝혔다며 “일부 수정이 필요한 법안들에 대한 수정 의견이 있었고, 특히 국토부 장관과 서울시장이 주택 공급 문제를 갖고 논의를 진행 중인 것으로 안다. 논의 결과를 반영해 처리 법안 몇 개는 다음 주 한 주 정도 유보하기로 결정했다”고 설명했다.김승수 국민의힘 원내수석은 “전반기 때 법사위를 통과한 법안과 후반기에 우리 당 법사위원들이 퇴장한 상태에서 통과한 법안들이 있다”며 “특히 전반기 통과 법안 중 법사위에서 전혀 협의 없이 통과된 법안들이 있어 조금 더 논의해 필요하면 조정안을 만들기로 논의했다”고 말했다.이정수 기자