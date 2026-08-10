정치 국회 [포토] ‘반쪽’ 선관위 국조특위 청문회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/08/10/20260810800009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-10 17:36 입력 2026-08-10 17:31 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 반쪽짜리 선관위 국조특위 청문회10일 국회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 제3차 청문회에 범여권 위원들이 불참해 자리가 비어 있다. 2026.8.10 연합뉴스 이미지 확대 반쪽짜리 선관위 국조특위 청문회10일 국회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 제3차 청문회에 범여권 위원들이 불참해 자리가 비어 있다. 2026.8.10 연합뉴스 이미지 확대 선관위 3차 청문회, 與 ‘불참’강동완 선관위 사무총장 직무대리가 10일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제9회 전국동시 지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 제3차 청문회에서 기관보고를 하고 있다. 이날 더불어민주당은 서울 송파구 올림픽공원 개표소 투표지 재검표 일정을 두고 반발, 청문회 속개 후 불참했다. 2026.8.10 뉴스1 이미지 확대 반쪽짜리 선관위 국조특위 청문회10일 국회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 제3차 청문회에 범여권 위원들이 불참해 자리가 비어 있다. 2026.8.10 연합뉴스 이미지 확대 반쪽짜리 선관위 국조특위 청문회10일 국회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 제3차 청문회에 범여권 위원들이 불참해 자리가 비어 있다. 2026.8.10 연합뉴스 10일 국회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 제3차 청문회에 범여권 위원들이 불참해 자리가 비어 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지