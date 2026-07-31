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[포토] ‘국힘 불참’ 형소법 개정안 본회의 통과

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수정 2026-07-31 17:31
입력 2026-07-31 16:56
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31일 국회에서 열린 7월 임시국회 제3차 본회의에서 전날 상정된 ‘보완수사권 폐지’를 골자로 하는 형사소송법 개정안이 국민의힘 의원들의 불참 속에 통과되고 있다.

온라인뉴스부
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