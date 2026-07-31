정치 국회 [포토] ‘국힘 불참’ 형소법 개정안 본회의 통과 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/07/31/20260731800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-31 17:31 입력 2026-07-31 16:56 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 형사소송법 개정안 여당 주도로 국회 본회의 통과, 국민의힘은 불참31일 국회에서 열린 7월 임시국회 제3차 본회의에서 전날 상정된 ‘보완수사권 폐지’를 골자로 하는 형사소송법 개정안이 국민의힘 의원들의 불참 속에 통과되고 있다. 2026.7.31 연합뉴스 이미지 확대 ‘보완수사권 폐지’ 형사소송법 개정안 본회의 통과31일 국회에서 열린 7월 임시국회 제3차 본회의에서 전날 상정된 검사의 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 일부개정법률안이 통과되고 있다. 2026.7.31 연합뉴스 이미지 확대 형사소송법 개정안 본회의 통과 장면 찍는 민주당 의원들31일 국회에서 열린 7월 임시국회 제3차 본회의에서 상정된 검사의 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 일부개정법률안이 통과되자 여당 의원들이 핸드폰으로 장면을 담고 있다. 2026.7.31 연합뉴스 이미지 확대 당론으로 정한 ‘형소법 개정안’ 반대표 던진 곽상언 의원31일 국회에서 열린 7월 임시국회 제3차 본회의에서 전날 상정된 형사소송법 개정안이 재석의원 178명 중 찬성 175명, 반대 2명, 기권 1명으로 가결되어 전광판에 보여지고 있다. 민주당 당론으로 추진된 개정안에는 곽상언 의원이 유일하게 반대표를 던졌고, 이소영 의원은 기권했다. 개혁신당에서도 이주영 의원이 반대표를 던졌다. 2026.7.31 연합뉴스 31일 국회에서 열린 7월 임시국회 제3차 본회의에서 전날 상정된 ‘보완수사권 폐지’를 골자로 하는 형사소송법 개정안이 국민의힘 의원들의 불참 속에 통과되고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지