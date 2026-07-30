[단독] 문체위 위원, 정몽규에 “더 배려해야 하는데... 송구합니다” 문자 포착

이미지 확대 국회 문화체육관광위원회 위원으로 활동 중인 윤용근 국민의 의원이 30일 국회 본회의장에서 이날 오전 대한축구협회 청문회 증인으로 참석한 정몽규 전 회장과 주고받은 문자 메시지를 확인하고 있다. 윤의원 은 본회의와 별개로 열린 문체위의 축구협회 청문회에도 청문위원으로 참여했다. 2026.7.30 홍윤기 기자

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국회 문화체육관광위원회 소속 윤용근 국민의힘 의원이 30일 국회 본회의장에서 대한축구협회 청문회 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회장과 주고받은 문자 메시지가 취재진 카메라에 포착됐다.윤 의원은 정 전 회장에게 “회장님, 국민의힘 윤용근 의원입니다. 어제 정 선배님한테 연락받았습니다. 더 잘 배려해 드려야 하는데... 송구합니다”라는 문자를 보냈다. 이에 정 전 회장은 “신경 써주셔서 감사합니다. 이런 자리 말고 다른 자리에서 인사드리겠습니다. 정몽규 드림”이라고 답했다.이날 청문회에 문체위 위원 자격으로 참석해 질의를 진행한 윤 의원 의원실은 문자에 등장하는 ‘정 선배’가 누구인지를 묻는 본지 취재에 “정몽규 회장을 지칭한 것”이라며 “사람 대 사람으로서의 도의적인 사과였을 뿐, 청문회장에서는 축구협회를 향해 강력하게 날을 세웠다”고 전했다.한편, 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독은 이날 청문회에 증인으로 출석해 성적 부진을 사과했다. 여야 의원들은 축구협회가 13년간 사조직처럼 운영되며 공정성을 잃었다고 질타했다. 정 전 회장은 각종 논란과 성적 부진에 책임을 통감한다며 고개를 숙였으나, 축구협회를 향한 비판 여론은 당분간 이어질 전망이다.홍윤기 기자