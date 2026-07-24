정치 국회 [포토] 국회 예결위서 마주한 이준석-한동훈 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/07/24/20260724800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-24 13:19 입력 2026-07-24 13:19 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 개혁신당 이준석 대표(앞)와 무소속 한동훈 의원이 24일 국회에서 열린 예산결산위원회 전체 회의에 참석해 동료 의원들의 인사말을 듣고 있다. 2026.7.24연합뉴스 이미지 확대 무소속 한동훈 의원(뒤)이 24일 국회에서 열린 예산결산위원회 전체 회의에 참석해 인사말을 하고 있다. 2026.7.24연합뉴스 이미지 확대 개혁신당 이준석 대표(앞)가 24일 국회에서 열린 예산결산위원회 전체 회의에 참석해 인사말을 하고 있다. 2026.7.24연합뉴스 이미지 확대 이준석 개혁신당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 제437회 국회(임시회) 예산결산특별위원회 제2차 전체회의 산회 후 의원들과 인사하고 있다. 2026.7.24뉴스1 이미지 확대 무소속 한동훈 의원이 24일 국회에서 열린 예산결산위원회 전체 회의를 마친 뒤 회의장을 빠져 나가고 있다. 2026.7.24연합뉴스 이미지 확대 24일 국회 예산결산위원회 전체 회의가 여야 예결위원들이 참석한 가운데 열리고 있다. 2026.7.24연합뉴스 이미지 확대 24일 국회 예산결산위원회 전체 회의가 여야 예결위원들이 참석한 가운데 열리고 있다. 2026.7.24연합뉴스 개혁신당 이준석 대표(앞)와 무소속 한동훈 의원이 24일 국회에서 열린 예산결산위원회 전체 회의에 참석해 동료 의원들의 인사말을 듣고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지