[포토] ‘본회의장 자리 지키는’ 정성호 법무장관

1 / 4 이미지 확대 이어지는 필리버스터, 본회의장 자리 지키는 정성호 법무장관 정성호 법무부 장관이 21일 국회에서 열린 7월 임시국회 제1차 본회의에서 전날 상정된 윤석열.김건희에 의한 내란.외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국민의힘 김태규 의원의 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 듣고 있다. 2026.7.21 연합뉴스

이미지 확대 종합특검연장법 필리버스터 이어가는 국민의힘 김태규 의원 국민의힘 김태규 의원이 21일 국회에서 열린 7월 임시국회 제1차 본회의에서 전날 상정된 윤석열.김건희에 의한 내란.외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안에 대해 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 하고 있다. 2026.7.21 연합뉴스

이미지 확대 본회의장 자리 지키는 정성호 법무장관 정성호 법무부 장관이 21일 국회에서 열린 7월 임시국회 제1차 본회의에서 전날 상정된 윤석열.김건희에 의한 내란.외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국민의힘 김태규 의원의 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 듣고 있다. 2026.7.21 연합뉴스

이미지 확대 종합특검연장법 필리버스터 이어가는 국민의힘국민의힘 김태규 의원이 21일 국회에서 열린 7월 임시국회 제1차 본회의에서 전날 상정된 윤석열.김건희에 의한 내란.외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안에 대해 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 하고 있다. 2026.7.21 연합뉴스

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정성호 법무부 장관이 21일 국회에서 열린 7월 임시국회 제1차 본회의에서 전날 상정된 윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국민의힘 김태규 의원의 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 듣고 있다.온라인뉴스부