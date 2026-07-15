‘한동훈 국민의힘 복당’ 여론조사…“당 쇄신·보수 재편 도움 안돼” 57%

세줄 요약 복당 효과 부정 평가 57.2%로 우세

긍정 응답 37.3%에 그친 조사 결과

보수·중도·진보 모두 부정 의견 우세

이미지 확대 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 무소속 한동훈 의원이 5일 국회에서 22대 국회 후반기 의장단을 선출하기 위해 열린 본회의에 참석해 개회를 기다리고 있다. 2026.6.5. 연합뉴스

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한동훈 무소속 의원의 국민의힘 복당이 당 쇄신과 보수 재편에 도움이 되지 않을 것이라고 보는 의견이 50%를 넘었다는 여론조사 결과가 나왔다.15일 조원씨앤아이가 스트레이트뉴스에 의뢰해 지난 11~13일 전국 만 18세 이상 남녀 2019명을 대상으로 ‘한동훈 전 대표의 복당이 국민의힘 쇄신과 보수 재편에 도움이 될 것으로 보느냐’고 물은 결과, ‘전혀 도움 안 될 것’이 38.0%, ‘별로 도움 안 될 것’이 19.2%로, 부정적 의견은 총 57.2%였다. 반면 ‘매우 도움 될 것’은 24.1%, ‘어느 정도 도움 될 것’은 13.2%로 긍정적 응답률은 37.3%였다.이념 성향을 ‘보수’로 답한 이들만 보면 부정적 응답이 58.4%, 긍정은 38.5%였다. 중도 성향은 부정적 의견이 53.4%, 긍정은 42.4%로 나타났다. 진보 성향의 경우 부정적이라는 응답이 61.4%로 긍정적 응답(33.0%)의 두 배로 집계됐다.지역별로는 서울과 인천·경기에서 부정적이라는 응답이 각각 58.9%, 60.7%였다. 긍정적이라는 응답은 35.6%, 33.9%에 그쳤다. 부산·울산·경남은 부정적 의견이 58.1%, 긍정적 33.9%였다.연령대별로는 70세 이상만 유일하게 긍정과 부정이 각각 45.2%, 46.7%로 비슷하게 나타났다. 부정적 응답이 가장 높은 연령대는 40대로 65.6%였으며 50대 62.4%, 30대 60.6%, 60대 54.2%, 18~29세 52.4%로 조사됐다.이번 조사는 ARS 방식으로 휴대전화 100% RDD, 성, 연령대, 지역별 비례 할당 무작위 추출로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.문경근 기자