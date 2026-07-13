한동훈 출국금지 해제…“소환도 안 하고 선거만 방해”

세줄 요약
- 한동훈 출국금지 해제, 페이스북 통해 공개
- 특검의 소환 없는 연장, 선거 방해 주장
- 법무부 책임과 사유 공개 요구 제기
한동훈 무소속 의원에 대한 출국금지 조치가 해제됐다.
한 의원은 13일 페이스북에 “더불어민주당 정치 특검이 저에 대한 출국금지를 풀었다”고 했다.
그는 “지난 4월부터 오늘까지 민주당 정치 특검은 단 한 차례도 소환하지 않는 등 한 것이 아무것도 없다”며 “선거 방해용 출국금지로밖에 볼 수 없다”고 주장했다. 이어 “이는 심각한 직권남용 범죄이며, 이를 계속 허용해 준 정성호의 법무부도 문제”라고 지적했다.
그러면서 “선거 기간 3개월 동안 저를 출국 금지한 사유가 무엇인지 민주당 정치 특검과 정성호 법무부 장관은 그 사유를 공개하라”고 촉구했다.
앞서 3대 특검(내란·김건희·순직 해병)의 남은 의혹을 수사하고 있는 2차 종합특검은 지난 4월 13일 당시 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 준비하던 한 의원에 대해 한 달간 출국금지 조치를 내린 이후 두 차례 연장했다.
한 의원은 전날에도 페이스북에 “오늘(12일)까지가 저에 대한 ‘묻지마 출국금지’ 기한”이라면서 “(특검이) 아무것도 안 하고 묻지마 (출국금지) 연장을 두 번 했는데 3개월 만에 출국금지를 풀자니 정당한 사유도 없이 직권을 남용했다는 것이 드러나서 창피할 테고, 연장하자니 점점 더 수렁에 빠져든다”고 전했다.
이어 “진퇴양난이겠지만 민주당 정치 특검이 자초한 일. 직권남용 범죄가 쌓여가고 있다”고 강조했다.
문경근 기자
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