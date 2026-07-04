한동훈, 후원금 15분 만에 1억 5000만원 채워…“꼭 좋은 정치 하겠다”

세줄 요약 후원회 개설 직후 15분 만에 한도액 달성

평균 7만2491원, 소액 후원자 96.2% 집계

연간 후원금 한도 3억원 모두 채움

이미지 확대 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 무소속 한동훈 의원이 지난달 5일 국회에서 22대 국회 후반기 의장단을 선출하기 위해 열린 본회의에서 선서한 뒤 인사말하고 있다. 2026.6.5. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한동훈 무소속 의원이 후원회 개설과 동시에 시작한 후원금 모금에서 15분 만에 한도액인 1억 5000만원을 모두 채웠다.한 의원은 지난 2일 오전 10시 소셜미디어(SNS)를 통해 후원회 개설 소식을 알리며 모금을 시작했다. 이후 모금 개시 15분 8초 만에 후원 한도액 1억 5000만원이 모두 채워졌다.그는 SNS를 통해 “후원해 주신 성원에 깊이 감사드린다”며 “꼭 좋은 정치 하겠다”고 했다.한동훈 의원실에 따르면 이번 후원회의 평균 후원금은 7만 2491원이었으며 전체 후원자의 96.2%는 10만원 이하를 후원한 소액 후원자로 집계됐다.한 의원은 지난 5월 13일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 당시에도 후원금 모금 시작 19분 만에 한도액 1억 5000만원을 채운 바 있다. 당시에는 후원이 한꺼번에 몰리면서 전산 오류가 발생하기도 했다.정치자금법에 따르면 선거가 있는 해 국회의원의 연간 후원금 모금 한도는 3억원이다. 한 의원은 보궐선거 후보 시절 모금한 1억 5000만원에 이어 이번 후원회에서도 1억 5000만원을 추가로 모금하면서 올해 연간 후원금 한도를 모두 채우게 됐다.문경근 기자