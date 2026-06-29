송영길 “정청래, 盧대통령과 등져 장례식 참석 못해”…정 “100% 허위”

세줄 요약 송영길, 정청래 노무현 적통성 비판 발언

정청래, 장례식 불참 주장에 100% 허위 반박

당권 경쟁 속 친노 상징성 공방 확산

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)가 지난 11일 국회에서 열린 의원총회에 입장하다 송영길 의원과 악수하고 있다. 2026.6.11. 연합뉴스

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송영길 더불어민주당 의원은 29일 정청래 전 대표가 8·17 전당대회를 앞두고 노무현 적통성을 부각한다는 분석에 대해 “정 전 대표는 완전히 노 전 대통령과 등을 져서 장례식에 참석도 못 했었다”고 주장했다. 이에 대해 정 전 대표는 “100% 허위 사실”이라고 반박했다.송 의원은 이날 KBS 라디오 ‘전격시사’에 출연해 “정 전 대표가 (정통성을 부각하고) 그럴 수는 없을 것”이라며 이같이 말했다. 그는 “아마 (또 다른 당권주자인) 김민석 국무총리를 공격하려고 (하는 듯한데) ‘노무현 적통’ 이런 것을 따지면 다른 분은 몰라도 적어도 정 전 대표는 그렇게 할 수가 없을 것”이라면서 “우리 모두가 노 전 대통령을 못 지킨 것에 대해서는 공동의 책임이 있다”고 밝혔다.이와 관련, 정 전 대표는 이날 페이스북에 송 의원 주장이 담긴 기사와 함께 ‘이렇게까지 해야 합니까’라는 제목의 게시물을 올렸다. 그는 “송영길 의원의 ‘정청래, 노무현과 완전히 등져서 장례식도 참석 못 해’라는 주장은 100% 허위 사실 유포”라고 반박했다. 이어 “사과하시길 바란다”고 요구했다.이런 가운데 송 의원은 범여권 논객인 유시민 작가의 이른바 ‘재건축론’으로 당 안팎의 공방이 있는 데 대해선 “그분은 평론하는 분이기 때문에 평론하는 걸로 그냥 참고하면 될 것 같다”며 “정치인은 이재명 대통령이 말씀한 것처럼 평론가와 다르다. 평론가는 책임을 지지 않지 않느냐”라고 선을 그었다.그는 유 작가가 ‘이 대통령 지지율이 떨어지는 것은 코어 지지층을 공격해 떠나가게 했기 때문’이라는 취지로 언급한 데 대해 “본인 마음이 떠나가고 있어서 그렇게 표현한 게 아닌가 생각하는데 코어 지지층은 흔들리지 않는다”라고 강조했다.송 의원은 “노 전 대통령 시대를 반추해보면 노 전 대통령께서 한미 FTA(자유무역협정)를 추진했을 때 소위 코어 지지층, 운동권 출신들, 노동·농민단체들이 격렬히 반대했다. 저는 일관되게 한미 FTA를 지지했는데, 사후적으로 평가하면 노 전 대통령이 한미 FTA 추진한 게 큰 성과 아니냐. 반면교사로 삼아야 한다”고 전했다.문경근 기자