[포토] ‘선관위 국조특위’ 고개 숙인 노태악

세줄 요약 노태악 전 위원장, 투표용지 부족 사태 책임 통감

인쇄 매수 하한 60%→50% 지침 변경 사실 인정

허철훈 전 사무총장, 국민 불편과 혼란에 사죄

1 / 7 이미지 확대 노태악 전 중앙선거관리위원장이 23일 서울 여의도 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회 제2차 전체회의에 출석해 고개를 떨구고 있다. 2026.6.23

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이미지 확대 23일 국회에서 열린 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특위 전체회의에 위철환 선관위원장 직무대행과 노태악 전 중앙선거관리위원장이 참석해 있다. 2026.6.23

연합뉴스

이미지 확대 23일 국회에서 열린 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특위 전체회의에 앞서 노태악 전 선관위원장(오른쪽)과 위철환 선관위원장 직무대행이 대화하고 있다. 2026.6.23

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이미지 확대 노태악 전 중앙선거관리위원장이 23일 국회에서 열린 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특위 전체회의에서 위철환 선관위원장 직무대행, 허철훈 전 사무총장 등과 기관 보고에 앞서 선서하고 있다. 2026.6.23

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이미지 확대 노태악 전 중앙선관위원장이 23일 국회에서 열린 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특위 전체회의에서 윤상현 위원장에게 선서문을 전달한 뒤 인사하고 있다. 2026.6.23

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이미지 확대 노태악 전 중앙선거관리위원장이 23일 국회에서 열린 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특위 전체회의에 참석, 발언하고 있다. 2026.6.23

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이미지 확대 위철환 선관위원장 직무대행이 23일 국회에서 열린 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특위 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. 2026.6.23

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노태악 전 중앙선거관리위원장은 23일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 “위원장으로서 위원회가 꼼꼼하게 챙기지 못한 점에 대해 책임을 통감하고 있다”고 말했다.노 전 위원장은 이날 국회 ‘6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사 특별위원회’ 전체회의에 출석해 더불어민주당 김남희 의원의 관련 질의에 이같이 답했다.중앙선관위가 이번 지선을 앞두고 본투표일 투표용지 인쇄 매수 하한을 유권자 수의 60.00%에서 50.00%로 낮추는 내용의 종합관리지침 변경을 사무총장 전결로 처리한 사실에 대해서도 “그렇게 알고 있다”며 인정했다.해당 지침 변경과 관련해 사전에 보고받지 못했다고 알려졌던 데 대해서는 “짧은 보고는 했었을 것이라고 생각한다”면서도 보고받은 기억은 없다는 취지로 해명했다.허철훈 전 사무총장 역시 이날 회의에 참석해 “이번 투표용지 부족 사태로 인해서 국민들께 큰 불편과 혼란을 끼쳐드린 점에 대해서 깊이 사죄드린다”고 밝혔다.지침을 변경한 배경에 대해서는 “한국행정연구원 용역 결과뿐만 아니고 투개표는 구·시군 (선관)위원회에서 하기 때문에 구·시군 위원회 직원들의 의견을 수렴했다”고 설명했다.중앙선관위가 투표용지 부족 사태에 대해 늑장 대응을 했다는 지적에는 “서울시(선관위)에서 중앙에 신속하게 보고했으면 중앙에서 초기 대응과 실효적 대응을 할 수 있었다는 생각이 든다”며 “중앙에 제때 보고가 안 돼 선거 상황실에서 그 부분을 제대로 대응을 못 한 것이 너무 안타깝게 생각한다”고 답했다.온라인뉴스부