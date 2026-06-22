박지원 “정청래, 죽어도 전당대회 나오겠다고 한다”

세줄 요약 전당대회 앞두고 당권 경쟁 과열 우려

정청래 출마 가능성, 송영길·김민석 변수

이재명 대통령의 메시지 필요성 제기

이미지 확대 김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 지난 21일 오후 서울 여의도 국회 의원회관 대회의실에서 열린 2026 6.3지방선거 단체장 당선자 워크숍에서 포옹 인사를 하고 있다. 2026.06.21. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

박지원 더불어민주당 의원이 오는 8월 열리는 당권 경쟁이 지나치게 과열되고 있다고 우려했다.박 의원은 22일 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스 명당’과의 인터뷰에서 전당대회를 앞두고 과열되고 있는 당내 분위기를 전했다. 그는 “(당내에서) 벌써 (이재명 대통령의) 레임덕까지 이야기하는 것은 지나치다. ‘제발 싸우지 말자’ 그런 생각을 한다”고 했다.그는 정청래 대표의 전당대회 출마 여부에 대해 “본인에게 (불출마를) 권면도 해봤지만 본인이 죽어도 나온다는데 어떻게 하겠느냐”며 “(전당대회에) 나올 것”이라고 예상했다.박 의원은 “송영길 전 대표와 김민석 국무총리는 저하고 두어 차례 만났다”면서 “송 전 대표는 ‘정 대표가 불출마 선언을 하지 않으면 자기도 출마하겠다’고 했다”고 전했다.이어 “(송 전 대표는 출마 이후) ‘3자 구도로 가서 (특정 후보가) 과반을 못 할 테니, 결선까지 끌고 가 김 총리와 단일화하는 방법을 찾겠다’고 했다”고 말했다.그러면서 “진짜 전쟁 날 정도로 이런 상태는 안 된다. 지금 정리하지 않으면 나중에 진짜 눈사람 돼 굴러갈수록 커지게 된다”며 “이 대통령이 공개 발언하긴 어렵겠지만 그래도 민주당 1호 당원이기 때문에 한 말씀 하셔야 한다”고 했다.문경근 기자