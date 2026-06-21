조국, 민주당에 10가지 공개질문…“우린 숫자 채우기용인가”

세줄 요약
- 평택을 재선거 공천 경위에 대한 공개질문 제기
- 과거 무공천 사례와 이번 공천의 차이 지적
- 조국혁신당 역할을 숫자 채우기용이라 비판
조국 전 조국혁신당 대표가 더불어민주당을 향해 경기 평택을 국회의원 공천 경위에 대한 답변을 요구했다.
조 전 대표는 이날 페이스북에 ‘평택을 재선거와 관련하여 민주당이 답해야 할 10가지 질문’이라는 제목의 글을 올렸다.
그는 “과거 민주당 귀책 사유 지역에 무공천했던 것과 달리, 이번에는 왜 공천했나”라며 “김 후보(28.77%)는 평택시장 당선자 민주당 최원용 후보 득표율(59.76%), 민주당 평택시 비례득표율(50.9%)에 비해 왜 훨씬 적은 지지를 받았나”라고 했다.
이어 “조 후보(27.24%)는 조국혁신당 평택시 비례득표율(7.59%)에 비해 왜 훨씬 많은 지지를 받았나”라며 “민주당 지지자들의 절반 정도는 왜 조 후보에게 투표했는가”라고 했다.
그러면서 “조 후보가 김 후보와 똑같은 방식으로 대부업체를 사실상 소유하고 대리인을 통해 운영하고 있었다는 의혹이 여러 언론 보도를 통해 드러났다면, 민주당과 김 후보는 이를 전혀 비판하지 않았을 것인가”라고 말했다.
조 전 대표는 “당 자체 여론조사에서 ‘샤이 유의동’을 간과하고 단일화 없이도 이긴다고 판단한 것 아닌가”라며 “박지원 민주당 의원은 선거 기간 내내 조 후보 사퇴를 요구했는데, 민주당이 생각하는 단일화는 ‘조국혁신당 후보 사퇴를 통한 단일화’일 뿐인가”라고 했다.
그는 “민주당은 2028년 총선에서도 조국혁신당 후보에게만 사퇴를 강박하는 전략을 취할 것인가”라며 “민주당은 6·3 선거 전 합당을 제안했으나 내부 이견으로 합당을 중단했고, 6·3 선거 기간 중에는 단일화도 거부했고 합당도 없다고 선언했다. 이제 민주당에 조국혁신당은 상임위와 본회의 표결 시 숫자 채우기를 위해 필요한 존재에 불과한가”라고 했다.
문경근 기자
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