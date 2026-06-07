장동혁 “재선거 피할 수 없는 문제…사전투표 없애야”

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세줄 요약 재선거 요구 시위 확산, 피할 수 없는 문제 주장

시민저항운동 강조, 올림픽공원 민주주의 성지 언급

국정조사·특검 출범, 사전투표 폐지 촉구

이미지 확대 장동혁 대표, 투표용지 부족 사태 관련 기자회견 국민의힘 장동혁 대표가 7일 국회에서 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련한 기자회견을 열고 있다. 2026.6.7 연합뉴스

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장동혁 국민의힘 대표는 7일 서울 송파구 올림픽공원 개표소 앞에서 재선거를 주장하는 시위가 이어지는 것과 관련해 “이제 ‘재선거’는 더 이상 피할 수 없는 문제가 됐다”고 강조했다.장 대표는 이날 오전 페이스북에서 “이제 시작이다. ‘재선거’를 외치는 함성은 들불처럼 일어날 것”이라며 이같이 밝혔다.그는 “올림픽 공원은 이미 ‘민주주의의 성지’가 됐다”면서 “정치적인 색깔이 끼어들 공간은 없다. 편을 갈라서 이득을 얻으려는 꾼들이 끼어들 자리도 없다”고 주장했다.이어 “나도 이곳에서는 한 명의 시민일 뿐”이라며 “직접 그린 태극기, ‘재선거’라고 손으로 쓴 도화지를 들고 구호를 외친다”고 했다.그는 “애국가를 연주하는 시민과 그 연주에 맞춰 애국가를 부르는 시민들, 유모차를 끌고 나온 젊은 부부들과 끝도 없이 밀려드는 청년들, ‘시위대’가 아닌 ‘시민’”이라며 “‘소요’가 아니라 질서정연한 ‘시민저항운동’”이라고 강조했다.그러면서 “지금의 함성을 외면하면 결국 함성에 쓸려가게 될 것”이라며 “재선거, 시민들의 함성이 몰려오고 있다. 물이 바다 덮음같이”라고 덧붙였다.장 대표는 이어 올린 글에서 국정조사 특위 구성과 특검을 하루빨리 출범시키자고 촉구하며 “시민들이 원하는 진상 규명과 책임자 처벌 등 국회가 소임을 다해야 한다”고 강조했다.그는 “민주당은 멀쩡한 검찰도 해체하지 않았느냐. 훨씬 더 심각한 선관위를 그냥 둘 수는 없다”면서 “국민 절반이 불신하는 사전투표도 없애야 한다”면서 이재명 대통령과 민주당의 결단을 촉구했다.장 대표는 이날 국회에서 연 긴급 기자회견에서 이 대통령에게 투표지 부족 사태와 관련해 긴급 영수회담을 요구하기도 했다.신진호 기자