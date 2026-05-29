정치 국회 [포토] ‘퇴임사 하는’ 우원식 국회의장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/05/29/20260529800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-29 15:38 입력 2026-05-29 15:38 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 퇴임사 하는 우원식 국회의장우원식 국회의장이 29일 국회 접견실에서 열린 제22대 전반기 국회의장단 퇴임식에서 퇴임사를 하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 감사패 받는 우원식 국회의장우원식 국회의장이 29일 국회 접견실에서 열린 제22대 전반기 국회의장단 퇴임식에서 감사패를 받고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 퇴임사 하는 우원식 국회의장우원식 국회의장이 29일 서울 여의도 국회 접견실에서 열린 제22대 전반기 국회의장단 퇴임식에서 퇴임사를 하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 퇴임사 하는 우원식 국회의장우원식 국회의장이 29일 서울 여의도 국회 접견실에서 열린 제22대 전반기 국회의장단 퇴임식에서 퇴임사를 하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 퇴임사 하는 우원식 국회의장우원식 국회의장이 29일 국회 접견실에서 열린 제22대 전반기 국회의장단 퇴임식에서 퇴임사를 하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 우원식 국회의장이 29일 국회 접견실에서 열린 제22대 전반기 국회의장단 퇴임식에서 퇴임사를 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지