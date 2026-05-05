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구호 외치는 국민의힘 광역단체장 후보들

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-05-05 14:35
입력 2026-05-05 14:35
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국민의힘 최민호 세종시장 후보(왼쪽부터), 양정무 전북지사 후보, 양향자 경기지사 후보, 오세훈 서울시장 후보, 유정복 인천시장 후보, 김영환 충북지사 후보, 김진태 강원도지사 후보가 5일 서울 종로구 보신각 앞에서 ‘이재명 사법쿠테타 저지를 위한 국민의힘 광역단체장 후보 긴급 기자회견’을 한 뒤 구호를 외치고 있다. 2026.5.5 홍윤기 기자
국민의힘 최민호 세종시장 후보(왼쪽부터), 양정무 전북지사 후보, 양향자 경기지사 후보, 오세훈 서울시장 후보, 유정복 인천시장 후보, 김영환 충북지사 후보, 김진태 강원도지사 후보가 5일 서울 종로구 보신각 앞에서 ‘이재명 사법쿠테타 저지를 위한 국민의힘 광역단체장 후보 긴급 기자회견’을 한 뒤 구호를 외치고 있다. 2026.5.5 홍윤기 기자

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국민의힘 최민호 세종시장 후보(왼쪽부터), 양정무 전북지사 후보, 양향자 경기지사 후보, 오세훈 서울시장 후보, 유정복 인천시장 후보, 김영환 충북지사 후보, 김진태 강원도지사 후보가 5일 서울 종로구 보신각 앞에서 ‘이재명 사법쿠테타 저지를 위한 국민의힘 광역단체장 후보 긴급 기자회견’을 한 뒤 구호를 외치고 있다.

홍윤기 기자
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